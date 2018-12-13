На улице резко похолодает в ночь на воскресенье, 16 декабря. Накануне днем температура воздуха в Зеленограде будет около пяти градусов мороза, а уж ночью столбики термометров опустятся до -13. В воскресенье ночью станет холоднее еще на два градуса.

На следующей неделе в городе сохранится морозная, но ровная, без резких перепадов погода, 10—11 градусов ниже нуля. Однако из-за высокой влажности может казаться на пять-семь градусов холоднее. Все дни синоптики прогнозируют небольшой снег.

Причиной морозов, которые придут в столицу к выходным, станет сильный антициклон, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.