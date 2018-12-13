Валерий Морозов, воспитанник зеленоградского регби и, до настоящего момента, нападающий сборной России, со следующего года будет играть за английский клуб «Сейл Шаркс», выступающий в Премьер-лиге.

Морозову 24 года. После перехода в 2015 году из регбийного клуба «Зеленоград» в красноярскую команду «Енисей-СТМ», Морозов трижды становился чемпионом России по регби, дважды выигрывал Кубок России, один раз Суперкубок России. С 2016 года он играет за сборную России.

«Мы присматривались к Валерию в течение последних 12 месяцев, — сказал директор английской команды Стив Даймонд. — Он большой (рост 190 см, вес 118 кг), динамичный, потрясающий опорник. Игроков первой линии с его навыками немного». Клуб «Сэйл Шаркс» один из старейших в Великобритании — он был создан еще в 1861 году.

«Интерес к Валере со стороны английского клуба появился еще в первой половине этого года, — рассказал председатель тренерского совета „Енисея-СТМ“ Александр Первухин. — Игрок подошел ко мне и честно сказал, что хочет попробовать себя в английской Премьер-лиге. Мы с пониманием отнеслись к его желанию».

Английскую Премьер-лигу покоряет еще один зеленоградец — в «Сейл Шаркс» играет Андрей Остриков. Именно он посоветовал обратить внимание на Морозова. Но летом 2019-го он перейдет во французский «Гренобль».

Поздравление в адрес Морозова опубликованы в официальной группе зеленоградского регби: «Поздравляем тебя, Валера, мы искренне рады за твои достижения! Желаем дальнейших успехов в английской премьер лиге!».