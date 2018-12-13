12 декабря местные депутаты шестью голосами выбрали нового главу Менделеево — Геннадия Ефимова, руководившего поселением в 2005—2009 годах. Избранная в сентябре главой поселения Инесса Коновалова добровольно сложила полномочия. «Убирают неугодных», комментируют ситуацию другие депутаты.

61-летний Геннадий Ефимов в разные годы руководил опытным заводом ВНИИФТРИ, возглавлял исполком Солнечногорского отделения партии «Единая Россия», в 2009-м недолго побыл заместителем главы Солнечногорского района, а сейчас занимается частным предпринимательством. На выборах руководителя администрации Менделеево в 2013 году шёл от КПРФ, а в этом году избирался в совет депутатов поселения от «Справедливой России».

Бывшая глава поселения Инесса Коновалова официально находилась в отпуске до 12 декабря, ее обязанности временно исполнял депутат Михаил Васильев. Он рассказал, что 11 декабря на выездном заседании совета депутатов Менделеево она написала заявление о выходе из отпуска 6 декабря, задним числом. Это было нужно, чтобы провести заседание, цель которого — согласиться на объединение поселений Солнечногорского района для создания городского округа, рассказали Zelenograd.ru в депутатском корпусе поселения. В нем участвовали шесть депутатов, остальных не уведомили, в том числе врио главы поселения Васильева. В тот же день решение о создании городского округа Солнечногорск принял районный совет депутатов.

12 декабря Коновалова написала заявление о сложении полномочий главы Менделеево. Голосование за нового главу было тайным, «за» проголосовали шесть депутатов. Решение еще не опубликовано на сайте администрации поселения.

«Совершенно нечестные действия администрации Солнечногорского района», прокомментировал ситуацию депутат поселения и член совета депутатов района Михаил Васильев. Он единственный из 17 депутатов района, кто голосовал против объединения поселений в городской округ. Солнечногорское телевидение выпустило видеосюжет о голосовании за округ, где Васильев поднимает руку «за», видеоряд сопровождается текстом «Депутаты Солнечногорского района проголосовали за создание округа». «Это фальсификация с целью меня скомпрометировать», сказал Васильев. На видео голосуют по другому вопросу.