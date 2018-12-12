Мужчина ворвался в магазин, приставил пистолет к голове кассира и похитил две банки пива, общая цена которых 90 рублей. Получив то, за чем пришел, преступник покинул торговую точку и скрылся в неизвестном направлении.
Инцидент произошел днем в понедельник, 10 декабря, при множестве свидетелей, на 66-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорске.
В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала о разбойном нападении на круглосуточный магазин. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого. Дерзкий налёт совершил 41-летний безработный местный житель. При досмотре у него обнаружили и изъяли пневматический пистолет Borner М-84 (Веrеttа), а самого отправили в изолятор временного содержания, уточняет МК без ссылки на источник информации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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