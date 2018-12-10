Зеленоградцам подкармливать зайцев не предлагают, хотя в анонсе акции на сайте мэра Москвы говорится — «Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку».

В лесах Зеленограда встречается два вида зайцев: заяц-беляк, который здесь обитает, и заяц-русак, чаще всего забегающий на территорию из подмосковных лесов. Оба вида включены в Красную книгу города Москвы и относятся ко второй категории: в границах Москвы малочисленные, но широко распространены на территории Московской области.

«Точная численность зайцев на природных территориях Зеленограда не установлена. Наблюдаются единичные случаи» , — прокомментировали в «Мосприроде». И добавили, что подсчёт ведётся по следам и встречам, а также по сообщениям жителей.

Так, этой осенью зеленоградцы видели зайца в непосредственной близости от МИЭТа, в лесопарке.