Экологическая акция «Сытый заяц» стартовала 10 декабря по всей Москве — в природных парках. В Крюковском лесопарке сотрудники «Мосприроды» разместили две кормушки и будут их пополнять, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства. И рассказали, каких зайцев можно встретить в зеленоградском лесу — их мало, но они есть.
Кормушки для зайцев поставили в 21 квартале Крюковского лесопарка — в лесу за Солнечной аллеей, где-то за зданием школы надомного обучения в Малино (корпус 864), в районе Малинского болота. Наполнять их будут кормами для зайцев, а также положат соль-лизунец для компенсации недостатка соли у зайцев в холодный сезон. Займутся этим инспектора зеленоградского подразделения «Мосприроды», которые регулярно обходят территорию, и сотрудники отдела экологического просвещения и учета животных.
Зеленоградцам подкармливать зайцев не предлагают, хотя в анонсе акции на сайте мэра Москвы говорится — «Горожане смогут оставлять в деревянных лотках листья капусты, морковь, яблоки, овес и другую подкормку».
В лесах Зеленограда встречается два вида зайцев: заяц-беляк, который здесь обитает, и заяц-русак, чаще всего забегающий на территорию из подмосковных лесов. Оба вида включены в Красную книгу города Москвы и относятся ко второй категории: в границах Москвы малочисленные, но широко распространены на территории Московской области.
«Точная численность зайцев на природных территориях Зеленограда не установлена. Наблюдаются единичные случаи» , — прокомментировали в «Мосприроде». И добавили, что подсчёт ведётся по следам и встречам, а также по сообщениям жителей.
Так, этой осенью зеленоградцы видели зайца в непосредственной близости от МИЭТа, в лесопарке.
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