Полиция нашла тело 58-летней женщины на кухне в квартире дома, расположенного в 15-м микрорайоне. Из груди погибшей торчал нож.
По информации Рен ТВ, инцидент произошел во вторник, 4 декабря. Предварительные данные говорят о том, что это было убийство. Полиция опросила сына жертвы.
На момент публикации следственные и правоохранительные органы не дают официальных комментариев, был ли это конфликт на бытовой почве, или убийство совершено при иных обстоятельствах. Однако источник, близкий к указанным структурам, подтвердил Zelenpgrad.ru факт обнаружения тела.
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