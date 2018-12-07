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Тело женщины с ножом в груди обнаружили дома в 15-м микрорайоне 07.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция нашла тело 58-летней женщины на кухне в квартире дома, расположенного в 15-м микрорайоне. Из груди погибшей торчал нож.

По информации Рен ТВ, инцидент произошел во вторник, 4 декабря. Предварительные данные говорят о том, что это было убийство. Полиция опросила сына жертвы.

На момент публикации следственные и правоохранительные органы не дают официальных комментариев, был ли это конфликт на бытовой почве, или убийство совершено при иных обстоятельствах. Однако источник, близкий к указанным структурам, подтвердил Zelenpgrad.ru факт обнаружения тела.

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