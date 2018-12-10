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Сантехники из Андреевки претендуют на звание чемпионов России. Поддержим нашу команду 10.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Олег Ахметзянов и Сергей Денежных, работающие в управляющей компании жилого комплекса в Голубом, участвуют в ежегодном всероссийском чемпионате сантехников. Это единственные представители Москвы и Московской области на этом конкурсе. И готовы бесплатно отремонтировать сантехнику нуждающимся, одиноким людям, многодетным семьям, ветеранам и детским домам.

Главная цель конкурса «Лучший сантехник. Кубок России» — повышение престижа рабочей профессии и привлечение молодежи. В конкурсе участвуют слесари-сантехники, работающие в какой-либо организации, и с определенным стажем работы. Команда «Дети Посейдона» (Посейдон в древнегреческой мифологии — покровитель земных вод) выступает от управляющей компании «Сибжилстрой». 45-летний Олег и 40-летний Сергей в профессии больше 20 лет.

Конкурс проходит в три этапа: визитная карточка, мастер-класс и онлайн-голосование. Сергей и Олег провели мастер-класс в воскресной начальной школе в Голубом. Рассказали детям, как устроена водопроводная система, из-за чего случаются аварии, как перекрыть воду в этом случае, какие инструменты используют сантехники. Ребята сами попробовали резать трубы, примерили спецодежду — защитные очки и перчатки.

Проголосовать за андреевских сантехников можно здесь, номер команды — 20-й. После голосования будет финал: проверка теоретических знаний и практическая работа. Команда, занявшая первое место, получает 300 тысяч рублей, второе — 200 тысяч, третье — 100 тысяч.

Третий этап конкурса — это благотворительные работы, на которые выделяется небольшая сумма. Мастера готовы бесплатно отремонтировать сантехнику в детских домах, школах, детских садах, одиноким нуждающимся, малообеспеченным людям. Заинтересованные могут позвонить по телефону: 8(963)654-44-66.

Олег приехал из Магнитогорска, работал слесарем-сантехником без перерывов в стаже с 1994 года, в том числе, в «Жилищнике района Крюково». «Частый случай у нас — когда муж перекрыл воду и ушел на работу, а жена пришла из магазина и вызывает сантехника — „У меня нет воды!“ До скандалов доходит — требуют руководство, не верят, что с водой все нормально», рассказал Олег. Мастера рассказывают, что чинить то краны, то бачки приходится постоянно, даже если просто заходят к друзьям.

Сергей Денежных считает Олега Ахметзянова своим наставником. «Познакомился с сантехническим делом лет в 19, потом пробовал себя в других профессиях, но все равно вернулся — какие бы кризисы не происходили, а водой пользуются все», говорит Сергей.

Сейчас управляющие организации не отправляют слесарей учиться. Раньше при ЖЭКах были были специальные учебные центры, отметил Олег. Сейчас, окончив профильное училище, молодежь почему-то не идет работать по этой специальности.

Конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников впервые провели в 2010 году в Челябинске. А в 2017-м было уже около ста команд из регионов от Камчатки до Краснодарского края, и не только российских — были сантехники из Грузии, Узбекистана, Казахстана. Не забудьте поддержать нашу команду «Дети Посейдона».

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