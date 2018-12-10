Третий этап конкурса — это благотворительные работы, на которые выделяется небольшая сумма. Мастера готовы бесплатно отремонтировать сантехнику в детских домах, школах, детских садах, одиноким нуждающимся, малообеспеченным людям. Заинтересованные могут позвонить по телефону: 8(963)654-44-66.

Олег приехал из Магнитогорска, работал слесарем-сантехником без перерывов в стаже с 1994 года, в том числе, в «Жилищнике района Крюково». «Частый случай у нас — когда муж перекрыл воду и ушел на работу, а жена пришла из магазина и вызывает сантехника — „У меня нет воды!“ До скандалов доходит — требуют руководство, не верят, что с водой все нормально», рассказал Олег. Мастера рассказывают, что чинить то краны, то бачки приходится постоянно, даже если просто заходят к друзьям.

Сергей Денежных считает Олега Ахметзянова своим наставником. «Познакомился с сантехническим делом лет в 19, потом пробовал себя в других профессиях, но все равно вернулся — какие бы кризисы не происходили, а водой пользуются все», говорит Сергей.

Сейчас управляющие организации не отправляют слесарей учиться. Раньше при ЖЭКах были были специальные учебные центры, отметил Олег. Сейчас, окончив профильное училище, молодежь почему-то не идет работать по этой специальности.

Конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников впервые провели в 2010 году в Челябинске. А в 2017-м было уже около ста команд из регионов от Камчатки до Краснодарского края, и не только российских — были сантехники из Грузии, Узбекистана, Казахстана. Не забудьте поддержать нашу команду «Дети Посейдона».