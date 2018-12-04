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Движение и парковку ограничат 5 декабря на Центральном проспекте и в «новом» городе 04.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В среду, 5 декабря, в Зеленограде пройдет торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине битвы под Москвой.

В связи с этим с 10:30 до 12 часов будет ограничено движение автотранспорта на Центральном проспекте, улицах Андреевке и Михайловке, Кутузовском шоссе и Привокзальной площади (со стороны «нового» города). Дополнительно на Привокзальной площади ограничат парковку.

ГИБДД просит автомобилистов заранее спланировать свои маршруты.

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