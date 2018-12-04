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Подозреваемого в двойном убийстве 11-летней давности в Зеленограде взяли под стражу 04.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Арестован 53-летний мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек на Крюковской площади.

Преступление было совершено среди бела дня 23 июля 2007 года. Неизвестные расстреляли 43-летнего предпринимателя Сергея Конькова и его 34-летнего знакомого Андрея Рябова, который предположительно служил частным охранником.

«Двое неизвестных из пистолетов несколько раз выстрелили в мужчин, после чего скрылись с места преступления на „иномарке“», — сообщил тогда источник в правоохранительных органах. По данным других источников, стрельба велась из автомата одиночными выстрелами. Со слов очевидцев, стрелял один человек восемь раз.

Основная версия следствия о причинах убийства — предпринимательская деятельность погибшего Конькова.

29 ноября 2018 года, спустя 11 лет, наконец удалось задержать и взять под стражу подозреваемого.

Расследование пока не окончено. Идет сбор и закрепление доказательственной базы. А учитывая данные о личности задержанного, которые следствие не раскрывает, его проверяют на причастность к иным преступлениям. Также проверяют причастность к зеленоградскому двойному убийству других людей, говорится на сайте следственного комитета столицы.

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