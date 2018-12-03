Около 500 человек эвакуировали из торгового центра «Иридиум» из-за сообщения об угрозе взрыва в понедельник около 14:00. Об этом Zelenograd.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники, многим из которых пришлось выйти из здания без теплой одежды, пошли отогреваться в расположенный в соседнем здании супермаркет «Лента». Около 16:10 посетителей и сотрудников начали пускать в ТЦ.

Как рассказывают некоторые сотрудники «Иридиума», сообщить о «минировании» мог подвыпивший мужчина, которого плохо обслужили на фуд-корте, потом сотрудницы отказались выпить с ним кофе, тогда он спустился на первый этаж, зашёл в три магазина, говоря всем «вы все сейчас взлетите на воздух».