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«Иридиум» эвакуировали из-за угрозы взрыва 03.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Около 500 человек эвакуировали из торгового центра «Иридиум» из-за сообщения об угрозе взрыва в понедельник около 14:00. Об этом Zelenograd.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники, многим из которых пришлось выйти из здания без теплой одежды, пошли отогреваться в расположенный в соседнем здании супермаркет «Лента». Около 16:10 посетителей и сотрудников начали пускать в ТЦ.

Как рассказывают некоторые сотрудники «Иридиума», сообщить о «минировании» мог подвыпивший мужчина, которого плохо обслужили на фуд-корте, потом сотрудницы отказались выпить с ним кофе, тогда он спустился на первый этаж, зашёл в три магазина, говоря всем «вы все сейчас взлетите на воздух».

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