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Отрубленную человеческую кисть нашла собака в Малино 03.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В ночь на воскресенье возле дома 9 по улице Лесная в поселке Малино обнаружена кисть левой руки человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

Кисть нашла собака во время прогулки, уточняет «МК». Хозяин овчарки обратился в полицию. Ведется расследование.

Дом, возле которого нашли кисть, стоит на окраине поселка, возле леса. От этого места около 300 метров до платформы Малино.

Официально о происшествии не сообщает.

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