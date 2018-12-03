В ночь на воскресенье возле дома 9 по улице Лесная в поселке Малино обнаружена кисть левой руки человека, сообщил источник в правоохранительных органах.
Кисть нашла собака во время прогулки, уточняет «МК». Хозяин овчарки обратился в полицию. Ведется расследование.
Дом, возле которого нашли кисть, стоит на окраине поселка, возле леса. От этого места около 300 метров до платформы Малино.
Официально о происшествии не сообщает.
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