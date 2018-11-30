Каток площадью более 2000 квадратных метров находится напротив входа в «Синема Парк» ТЦ «Мега». Впервые его запустили год назад, перед самым Новым годом. Катание на льду платное, предусмотрен пункт проката коньков, фото на память можно сделать в специальной фотозоне.

Часы работы катка с понедельника по четверг — с 10:00 до 23:00, в пятницу, субботу и праздничные дни — с 10:00 до 00:00.

Сеансы продолжительностью в 1 час будут начинаться в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30, 22:00, 23:00 (дополнительный сеанс по пятницам, субботам и определенным праздничным дням). Между сеансами лёд должны чистить и обрабатывать — в это время посетители на каток не допускаются.

Стоимость билета на один сеанс в будние дни составляет 150 рублей для взрослых, 100 — для детей (6-12 лет), 70 — для льготных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей при предъявлении удостоверения или соответствующего документа), 50 — для детей льготных категорий (6-12 лет). В выходные: 200 рублей для взрослых, 150 — для детей (6-12 лет), 70 — для всех льготников. Вход на каток для детей до 5 лет включительно в сопровождении взрослого с билетом — бесплатный.

Пункт проката коньков находится на территории катка. Стоимость проката — 150 рублей (100 рублей для льготников) и залог 2000 рублей или документ, удостоверяющий личность. Личные вещи можно оставить в камере хранения, стоимость пользования одной ячейкой — 50 рублей.

Предоставляется напрокат и дополнительное оборудование: шлем — бесплатно, детская защита и «пингвин — помощник фигуриста» — за 100 рублей, ватрушка (только для детей дошкольного возраста в сопровождении родителей) — 200 рублей.

Контактные телефоны катка «Мега Химки»: 8(915)241-5039, 8(968)088-2088