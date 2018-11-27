«Нерадостной» назвал ситуацию с раскрытием мошенничества начальник полиции по районам Матушкино и Савелки Сергей Радченко. Потерпевшие по таким преступлениям есть практически в каждом корпусе. В районе Крюково общее количество случаев мошенничества снизилось, но это по-прежнему самое распространенное преступление, от которых страдают жители. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые и одинокие люди. На встречах с жителями начальники районных отделов полиции рассказали, как собираются бороться с этой проблемой.

Основные виды мошеннических действий в Зеленограде — это продажа поддельных и дорогих чудо-лекарств, снятие порчи и привороты, визит в квартиру под видом социальных работников или ремонтников — один отвлекает внимание, другой крадет деньги или ценности, — звонки о совершенном родственником абонента преступлении якобы от сотрудника полиции с требованием денег (или от лже-родственников о ДТП), звонки о якобы блокировке банковской карты (в итоге снимаются деньги с карты). Кроме того, участились звонки о неких компенсациях, выплатах и призах с требованием выплатить — с выгодой — какие-то деньги. Бывает, что под видом сотрудников управляющей компании собирают деньги на замену межкомнатных дверей и установку рам (после чего исчезают) — такие случае были в Матушкино и Савелках.

Советы просты: не общаться с такими людьми, не сообщать личные данные, вызывать полицию. Полиция также не рекомендует хранить дома наличные деньги и не открывать двери незнакомым людям. А если они все же вошли в квартиру, потребовать у них документы и позвонить в полицию. Радченко посоветовал ходить за пенсиями в сбербанк или на почту с родственниками или хорошо знакомыми людьми. А получив пенсию, пересчитывать деньги незаметно, и идти обратно с деньгами, не реагируя на попытки незнакомых людей заговорить. И в целом — не быть доверчивыми, не разглашать персональные данные и не стесняться проверять любую информацию.

Начальник ОМВД по району Крюково Сергей Рудавин рассказал, что полиция развесит ярко-желтые объявления с памяткой о защите от мошенников на подъездах. Глава управы Андрей Журавлев пообещал, что работники «Жилищников» не будут срывать листовки и возможно, поместят их на информационные стенды под стеклом.

Сергей Радченко отметил и самый распространенный вид интернет-мошенничества «фишинг» — получение персональных данных. Адресат получает электронное письмо якобы от банка, переходит по ссылке, вводит логин и пароль, который он использует для доступа к определённому сайту — например, в «Сбербанку-онлайн». В итоге злоумышленники получают доступ к его банковскому счету. Также существует множество видов увода денег с помощью интернета или устройств, которые ставят в банкоматы.

Радченко сказал, что такие преступления сложно раскрыть по нескольким причинам. В частности потому, что пожилые люди не могут детально описать внешность человека, который к ним приходил. А «удаленные» преступления часто совершаются людьми, находящимися за пределами страны или в других регионах, а также в местах лишения свободы.