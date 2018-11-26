Погода наконец стала больше похожа на зимнюю, пошёл снег, и горожане первым делом вспомнили про коньки. Из шести катков с искусственным льдом в Зеленограде заработали по крайней мере два — каток на Сосновой аллее, возле спорткомплекса «Орбита» (его запустили еще в середине ноября) и каток в 20 микрорайоне возле корпуса 2034.
Каток на Солнечной аллее у корпуса 902 откроется утром 27 ноября. Как сообщают читатели Zelenograd.ru, уже действуют катки у корпуса 403 и у корпуса 1131. А главный каток города на площади Юности, который монтируют уже несколько недель, планируется открыть в субботу, 1 декабря.
В течение осени городские службы занимались переодорудованием искусственных катков — в теплый период года их превращают в спортивные площадки, а ближе к зиме меняют борта, укладывают айсматы, проверяют холодильное оборудование и начинают постепенно намораживать лёд. В зависимости от погоды для этого требуется до десяти и более наморозок. Об этом горожанам рассказывали в управах на встречах с населением 21 ноября.
Возле катков должны работать тёплые раздевалки и туалеты. В 6 и 20 микрорайонах неподалеку от катков — в «Орбите» и в Ледовом дворце — можно заточить коньки. Вокруг катка в 6 микрорайоне начали ставить опоры освещения. Скорее всего они заработают уже в этом сезоне, но когда точно, неизвестно.
Пуско-наладка холодильных установок, заливка катков и намораживание льда проводятся при условии максимальной суточной температуры не выше 8 °C. В течение всей зимы до 31 марта катки обязаны убирать от снега и от мусора, а также ремонтировать ледовое покрытие (трещины, сколы, неровности, проталины), заливать и шлифовать лёд с помощью льдоуборочной машины.
На информационных щитах у входа на каждый каток указывается время его работы, — обычно с 9:00 до 23:00 ежедневно, — а также расписание занятий и телефон ответственных.
Заливать катки с естественным льдом начнут позже, при установлении устойчивых минусовых температур. В прошлом году, например, это произошло только в середине января. Таких катков в Зеленограде пятнадцать.
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