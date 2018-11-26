Пуско-наладка холодильных установок, заливка катков и намораживание льда проводятся при условии максимальной суточной температуры не выше 8 °C. В течение всей зимы до 31 марта катки обязаны убирать от снега и от мусора, а также ремонтировать ледовое покрытие (трещины, сколы, неровности, проталины), заливать и шлифовать лёд с помощью льдоуборочной машины.

На информационных щитах у входа на каждый каток указывается время его работы, — обычно с 9:00 до 23:00 ежедневно, — а также расписание занятий и телефон ответственных.

Заливать катки с естественным льдом начнут позже, при установлении устойчивых минусовых температур. В прошлом году, например, это произошло только в середине января. Таких катков в Зеленограде пятнадцать.

Если вы узнали о том, что в вашем дворе открылся каток, пожалуйста, сообщите нам об этом.