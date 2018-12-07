В четверг в управе района Старое Крюково прошли публичные слушания, на которых обсуждалось увеличение площади здания развлекательного центра «Дюшес» возле городского пруда. Кроме того, предлагалось изменить назначение участка, на котором оно стоит. Разобрались, как получилось, что меняются параметры уже построенного здания.

Выяснилось, что внешняя часть здания построена по проекту, но в процессе стройки на 500 квадратных метров увеличилась его подземная площадь. В проекте было техническое подполье, но выяснилось, что можно сделать полноценный подвал большей площади, сообщили Zelenograd.ru в окружной градостроительно-земельной комиссии и заверили, что это отклонение от проекта никакой опасности для здания и природы не несёт.

По проектным расчетам, общая площадь здания составляет 1668 квадратных метров, теперь она увеличена до 2168.

Участок, на котором построено здание, по данным Росреестра, имеет определенное назначение (код разрешенного использования) — «объекты размещения досуговых и клубных организаций». Власти предлагают изменить это использование на три кода — «для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев», «для размещения общественных некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам» и «общественное питание». Изменения были одобрены градостроительно-земельной комиссией в сентябре этого года, правда, речь шла только об общепите.



Это формальность, поскольку инвестор имеет право менять разрешенное использование своего объекта, сказали в префектуре. Тем более, трактовать культурное и досуговое назначение можно широко. Тем не менее, с жителями надо обсудить оба вопроса, поскольку требуется внести изменения в правила землепользования и застройки, устанавливающие разрешенные виды и параметры использования участков и объектов капитального строительства.

Здание находится на территории этого района. Соответственно, принимаются только предложения и замечания жителей 8 и 9 микрорайона.