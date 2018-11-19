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Справки об отсутствии судимости в МФЦ Матушкино и Силино начали выдавать быстрей 19.11.2018 ZELENOGRAD.RU

«Мои Документы» сократили срок по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости на 2-4 дня. В ускоренном режиме такой документ можно получить в центрах госуслуг в корпусах 128 и 1105. Для получения справки нужен паспорт, заявление заполняется на месте.

Кроме того, быстрей в МФЦ можно оформить справку о наличии или отсутствии у гражданина административного наказания за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Обычный срок получения таких справок — месяц без учета доставки, сообщает пресс-служба центров «Мои документы». Но теперь сотрудники центров могут оформить запрос на получение документов МВД в электронном виде, чтобы не тратить 2-4 дня на доставку. Услуга оказывается без привязки к месту жительства, но с сокращенными сроками — только в 45-ти «Моих документах».

Справка о наличии или отсутствии судимости может быть нужна при приеме на работу. Трудовое законодательство обязывает получать такую справку, если на определенной должности не может работать человек, имеющий судимость. Это относится, в частности, к госслужащим в аппарате управления всех уровней, педагогам, сотрудникам правоохранительных и таможенных органов, прокурорам, судьям и судебным приставам, руководящим работника банков, людям, работающим в сфере образования, воспитания, развития, отдыха и медицинского обеспечения несовершеннолетних.

Также справка о судимости/несудимости нужна для получения вида на жительство, иностранного гражданства, восстановления паспорта, устройства на службу по контракту через военкомат, оформление документов на выезд из страны, оформления визы для стран Европы и Америки, получения лицензии на профессиональную деятельность в сфере обращения ценных бумаг, получения лицензии на оружие, при усыновлении детей в органах попечительства и опеки, получении крупного кредита и в ряде других случаев.

Справка о наличии или отсутствии административного срока за наркотики нужна при приеме на работу в сфере транспортной безопасности, на морских суднах, частной охранной деятельности.

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