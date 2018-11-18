Как рассказала «Рен ТВ» соседка, мужчина ранее был сотрудником то ли ФСО, то ли ФСБ в звании полковника или подполковника. Недавно он перенес инсульт, после которого начались психофизиологические проблемы.

Женщина выбежала на улицу, услышав крик соседского ребенка. Во дворе она увидела соседа, который нанес себе ножевые ранения в живот, пытаясь покончить с собой. По словам свидетельницы, мужчина недавно перенес инсульт.

Его знают как эрудированного, адекватного человека, но после инсульта у него начались некоторые проблемы. Со слов соседки, он забывал имена знакомых людей, но при этом всех узнавал и помнил, кто они такие. Когда произошла резня, мужчина обосновал свои действия: мол, подруга жены (убитая) плохо на нее влияла. Возможно, подчеркивала неполноценность мужчины, как физическую, так и умственную.

Со слов соседки, мужчина не раскаивался в содеянном, но сожалел, что не умер. По его замыслу, он нанес себе смертельные раны и очень удивился, что не сработало. Притом что гостя, как говорит свидетельница, он убил точными ударами ножа: в сонную артерию и в области сердца.

«Он человек знающий, человек военный. По тому, какие раны он нанес [своим жертвам], было видно: он знает, что делает. Ран у [погибшего] мужчины было всего две — в сонную артерию и в сердце. Очень точно», — цитирует «Рен ТВ».

В ходе осмотра с места изъяты нож и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Хозяин домовладения в настоящее время находится в реанимации, в связи с чем производство с ним следственных и процессуальных действий пока невозможно.

По факту произошедшего следственный отдел по Солнечногорску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).