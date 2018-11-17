Налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, гололедица ожидаются в Московской области в ближайшие часы. Такая же погода местами сохранится ночью на воскресенье, 18 ноября. Порывы ветра могут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
Пешеходам при гололеде советуют идти по снежной кромке вдоль дороги, обходить места с наклонной поверхностью и быть предельно внимательными на опасной дороге, не торопиться и тем более не бежать.
Во время усиления ветра следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Из-за налипания мокрого снега на провода возможны обрывы и нарушение энергоснабжения.
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