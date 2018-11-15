Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Поставить контейнеры для раздельного сбора мусора у каждой школы 15.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: krukovo-vedomosti.ru

Школьники готовы выбрасывать мусор разного вида в разные контейнеры, считают в Мосгордуме. Поэтому все московские школы, колледжи и вузы надо обеспечить баками для раздельного сбора. Тем более, в ближайшие три года власти планируют почти вдвое увеличить расходы на экологию.

«Мы проделали титаническую воспитательную работу с детьми по раздельному сбору мусора. Сегодня абсолютно точно московские образовательные организации готовы к такой работе», сказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

В одной из зеленоградских школ — №1194 в Крюково — контейнеры для раздельного сбора установили еще в марте. В первый же день контейнеры были заполнены до отказа, писала газета «Крюковские ведомости».

В других школах регулярно проводят акции по сбору вторсырья — в основном, макулатуры. Два года назад ученики школы №842 собрали 6 тонн макулатуры в рамках акции «Бумажный бум» — это был рекорд по Зеленограду. А экологический проект о переработке мусора четвероклассников школы №853 выиграл московский конкурс. Ребята экспериментировали с разными видами отходов с первого класса. Из всего, что разложилось, сделали компост и вырастили огурцы, овёс, фасоль и кресс-салат. В этом же классе собирали батарейки и пластиковые бутылки.

В обсуждаемом сейчас депутатами бюджете Москвы на 2019-2021 годы ряд расходов на охрану окружающей среды увеличен, в том числе, на экологическое образование, сообщает МГД. В целом на экологические цели на три года выделяется 228 миллиардов рублей. Из них почти 97 млрд — на мероприятия в области обращения с отходами.

Пока контейнеры для раздельного сбора мусора ставят только возле жилых домов, но далеко не всех. Всего таких баков для стекла, пластика, металла и бумаги в Зеленограде 67. Наименьшее их число — в 8 и 9 микрорайонах, всего четыре. Перед выборами мэр Москвы Сергей Собянин пообещал организовать раздельный сбор мусора в каждом дворе.

Согласны ли вы с тем, что школьники готовы разделять выбрасываемый мусор?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 27 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Башни на Центральном проспекте предложили окрасить в цвета радуги Новости
Когда в магазины вернут камеры хранения? Ответы
Пассажир выпал из автобуса, а водитель поехал дальше Новости
Московских детей привьют от вируса, вызывающего рак Новости
На Пятницком шоссе убрали просроченные рекламные щиты Новости
В каких домах власти сделают ремонт за свой счет Новости
Магазин «Дикси» закрыли из-за антисанитарии Новости
Глава Андреевки уходит в отставку после утраты доверия Новости
Один человек получил ножевое ранение в массовой драке Новости
Обсуждение установки новой стелы «Мирный атом» Афиша
Первый уличный каток открылся в Зеленограде Новости
Мастер-класс по ручному ткачеству - 21 и 28 ноября Афиша
Бесплатные творческие мастер-классы в клубах «Радуга» и «Силуэт» в ноябре Афиша
Что хотят сделать на пруду в 17 микрорайоне и на бульваре в 20 микрорайоне. Обзор предложений Новости
Для улучшения качества горячей воды в Зеленограде нужны 12 миллиардов и три года Новости
Как научить ребенка быстро считать (и не только)? Ответы
Через городской пруд построят пешеходный мост Новости
Ветклиника «Раденис»: только в ноябре стерилизация кошки «под ключ» за 2800 рублей Объявления
Лазерная хирургия в НОРМА-XXI - лечение вросшего ногтя, удаление новообразований на коже. Объявления
EMEX - Готовимся к зиме вместе! Качественная зимняя резина для безопасной езды на машине. Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Как в Зеленограде снимают сериал о Муслиме Магомаеве Новости
Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул
Кошку в завязанном мешке подбросили в ветклинику в Андреевке Новости
В Андреевке и вдоль Пятницкого шоссе уберут незаконные палатки Новости
Молоток или бензопила? Насколько хорошо вы разбираетесь в инструментах Партнерский материал
Почему на УЗИ один врач видит то, чего не видит другой? Партнерский материал
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Должника за «коммуналку» искали повсюду, а он ушел в монастырь
Как работает Ленинградский вокзал Истории
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Ипотека, рассрочка. Объявления
"Ортодонт-премьер" акция: 17000 р . - аппарат HAAS с фиксацией на молочных зубах в раннем сменном прикусе. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Сдача отчетности не выходя из дома или офиса. Это реально. СБиС++ вам в этом помощник Компания МИКО
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд
Берегите мужчин! О мужских проблемах из уст врача клиники «МРТ Эксперт» Реклама
Я хочу больше зарабатывать, но боюсь сменить работу. Что делать? Партнерский материал
Ресторанный комплекс в новом здании у городского пруда откроется в декабре. Что там будет? Новости
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Шиномонтаж + диагностика подвески от 1199 рублей. Cход-развал от 999 + две бесплатные опции в Техцентре «Автолидер» Объявления
Обучение плаванию для детей и взрослых. Тренеры — рекордсмены Зеленограда Объявления
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В ноябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама