Школьники готовы выбрасывать мусор разного вида в разные контейнеры, считают в Мосгордуме. Поэтому все московские школы, колледжи и вузы надо обеспечить баками для раздельного сбора. Тем более, в ближайшие три года власти планируют почти вдвое увеличить расходы на экологию.

«Мы проделали титаническую воспитательную работу с детьми по раздельному сбору мусора. Сегодня абсолютно точно московские образовательные организации готовы к такой работе», сказала председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

В одной из зеленоградских школ — №1194 в Крюково — контейнеры для раздельного сбора установили еще в марте. В первый же день контейнеры были заполнены до отказа, писала газета «Крюковские ведомости».

В других школах регулярно проводят акции по сбору вторсырья — в основном, макулатуры. Два года назад ученики школы №842 собрали 6 тонн макулатуры в рамках акции «Бумажный бум» — это был рекорд по Зеленограду. А экологический проект о переработке мусора четвероклассников школы №853 выиграл московский конкурс. Ребята экспериментировали с разными видами отходов с первого класса. Из всего, что разложилось, сделали компост и вырастили огурцы, овёс, фасоль и кресс-салат. В этом же классе собирали батарейки и пластиковые бутылки.

В обсуждаемом сейчас депутатами бюджете Москвы на 2019-2021 годы ряд расходов на охрану окружающей среды увеличен, в том числе, на экологическое образование, сообщает МГД. В целом на экологические цели на три года выделяется 228 миллиардов рублей. Из них почти 97 млрд — на мероприятия в области обращения с отходами.

Пока контейнеры для раздельного сбора мусора ставят только возле жилых домов, но далеко не всех. Всего таких баков для стекла, пластика, металла и бумаги в Зеленограде 67. Наименьшее их число — в 8 и 9 микрорайонах, всего четыре. Перед выборами мэр Москвы Сергей Собянин пообещал организовать раздельный сбор мусора в каждом дворе.