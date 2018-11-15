Детский сад №52 в поселке рядом с Зеленоградом закрылся из-за того, что здание признали аварийным. Его посещали 170 детей. Родителям предлагают возить детей в садики, расположенные в Есипово, Поваровке, Ложках, микрорайоне Лесхоз и в Солнечогорске.

«Нам обещали, что отказывать никому не будут и в детские сады всех возьмут, — рассказала солнечногорскому телевидению председатель родительского комитета. — Также обещали организовать транспорт, потому что не у всех родителей есть машины». Один из родителей сказал, что в детском саду №6 в Лесхозе новых детей принять не готовы. По неподтвержденным пока данным, поваровский детский сад снесут.



Детсад в Поварово, построенный в 1968 году, оказался аварийным внезапно: в сентябре набор состоялся как обычно. А 13 ноября около 12:00 родителям сообщили, что сад закрывается. 14 ноября на встрече с администрацией Солнечногорского района родителям предложили семь садиков на выбор — в Поварово или Солнечногорске. По словам заведующей детсадом №52, основная масса детей перейдет в детские сады в Поваровке и Лесхозе.