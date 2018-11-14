Из-за невнимательности водителя рейсового автобуса пострадал 62-летний зеленоградец.

Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября, около 7:20 в районе остановки «Дворец единоборств» напротив корпуса 1446. Пригородный автобус № 497 (Солнечногорск — Зеленоград) «Мострансавто» следовал по улице Логвиненко в сторону улицы Андреевки, то есть в область. Водитель отъехал от остановки прежде, чем закрыл двери. В результате один из пассажиров выпал из салона, но автобус продолжил движение.

Пострадавший самостоятельно обратился в зеленоградскую поликлинику за медицинской помощью. После обследования мужчину отправили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП в отношении водителя, 42-летнего жителя Московской области, составили административный материал по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», участником которого он являлся, сообщает полиция. За оставление места дорожно-транспортного происшествия водителю автобуса грозит наказание вплоть до лишения прав на год-полтора.