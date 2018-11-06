В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в первой половине ноября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва — Тверь.
Изменения, в частности, коснутся, утренних поездов, отправляющихся из Крюково в 6:52, 8:43, 8:47, 9:11, а также вечерних «Ласточек» из Москвы в 18:04 и 18:55.
Полный список отмен в файле (pdf). Актуальное расписание на сайте rasp.yandex.ru.
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