На время тренировки в лесопарке 8-го микрорайона девушка повесила верхнюю одежду на дерево. Ранее судимый 42-летний мужчина, увидев оставленные без присмотра вещи, не смог пройти мимо. Он обшарил карманы и вытащил мобильник стоимостью более шести тысяч рублей.

После тренировки девушка обнаружила пропажу телефона и заявила в полицию. Вскоре подозреваемого задержали (как его нашли, не уточняется). Против него возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража» и отпустили под подписку о невыезде, сообщает полиция.