На время тренировки в лесопарке 8-го микрорайона девушка повесила верхнюю одежду на дерево. Ранее судимый 42-летний мужчина, увидев оставленные без присмотра вещи, не смог пройти мимо. Он обшарил карманы и вытащил мобильник стоимостью более шести тысяч рублей.
После тренировки девушка обнаружила пропажу телефона и заявила в полицию. Вскоре подозреваемого задержали (как его нашли, не уточняется). Против него возбудили уголовное дело по статье 158 «Кража» и отпустили под подписку о невыезде, сообщает полиция.
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