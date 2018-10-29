О новых кнопках и подключении светофоров на Кутузовском шоссе к адаптивной системе управления сообщил член окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленограда Константин Антонович. Жители 23 микрорайона обратились к нему с коллективной просьбой об оптимизации работы светофоров на этом участке дороги — чтобы ночью машины не простаивали на пустых переходах, и чтобы светофор не «пикал» громко при автоматическом включении пешеходной фазы.

Одновременно с кнопками для пешеходов устанавливают индуктивные петлевые детекторы, которые меняют фазы светофора не «автоматом», а в зависимости от интенсивности транспортного потока, сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. Кнопками и детекторами для пешеходов сейчас оборудованы почти все зеленоградские светофоры возле наземных переходов.