Кнопки для вызова зеленого света для пешеходов появились у переходов возле остановок «Микрорайон Зеленый бор» и «Кутузовская слобода». На следующей неделе кнопка заработает и на светофоре, расположенном на пересечении Георгиевского проспекта и улицы Дмитрия Разумовского.
О новых кнопках и подключении светофоров на Кутузовском шоссе к адаптивной системе управления сообщил член окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Зеленограда Константин Антонович. Жители 23 микрорайона обратились к нему с коллективной просьбой об оптимизации работы светофоров на этом участке дороги — чтобы ночью машины не простаивали на пустых переходах, и чтобы светофор не «пикал» громко при автоматическом включении пешеходной фазы.
Одновременно с кнопками для пешеходов устанавливают индуктивные петлевые детекторы, которые меняют фазы светофора не «автоматом», а в зависимости от интенсивности транспортного потока, сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. Кнопками и детекторами для пешеходов сейчас оборудованы почти все зеленоградские светофоры возле наземных переходов.
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