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Открыты новые пешеходные переходы на Ленинградском шоссе — возле Чашниково и Радумли 23.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Надземные переходы с пандусами и видеокамерами построили на 43-м и 47-м километрах трассы М-10 в Солнечногорском районе.

Переходы построены прежде всего для жителей деревень Чашниково, Берсеневка и Радумля, сообщает Упрдор «Россия», обслуживающее этот участок Ленинградского шоссе. Средняя интенсивность движения движения в этих районах — более 60 тысяч единиц в сутки. Места для переходов выбрали на участках с наибольшей концентрацией пешеходов, с учетом близкого расположения учебных заведений и автобусных остановок. В Радумле находится кадетский лицей-интернат, в Берсеневке — школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Еще один надземный пешеходный переход открыли в селе Городня (Конаковский район Тверской области) на 136-м километре М-10. В 2019 году планируется построить на Ленинградском шоссе в Тверской области — в поселке Эммаус, Вышнем Волочке и у поворота на поселок Радченко.

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