Хозяин квартиры погиб при пожаре в 14-м микрорайоне

Огонь с 7-го этажа перекинулся на квартиру сверху и соседний балкон, где полопались стекла. К 4:20 основное пламя потушили. Из горящей квартиры спасли 26-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, а в очаге пожара нашли тело 31-летнего хозяина жилища. По предварительной информации, мужчина заснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись вещи. В итоге мужчина задохнулся угарным газом, затем начал гореть, пока пожарные пытались проникнуть в квартиру. Пришлось взламывать дверь. Соседи рассказывают, что в последнее время погибший злоупотреблял алкоголем.

Еще троих человек, в том числе несовершеннолетнего, эвакуировали из квартиры сверху, куда огонь уже проник с балкона. На 7-м этаже площадь пожара составила 15 квадратных метров, на 8-м — 5 «квадратов», сообщили в МЧС.