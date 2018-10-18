Хозяин квартиры погиб при пожаре в 14-м микрорайоне

Трагедией закончился пожар в квартире 14-этажного корпуса 1432 ночью в четверг, 18 октября.
Жителей дома разбудил непонятный треск примерно в 3:40. Когда выглянули в окно, обнаружили, что горит квартира на 7-м этаже в шестом подъезде, рассказала Zelenograd.ru очевидец. Сразу вызвали пожарных, но спецтехника не смогла протиснуться к нужному подъезду из-за припаркованных авто. Две машины пожарные оттащили вручную, еще одну отогнал автовладелец. На ожидании машин с лестницами пожарные потеряли около 20 минут, говорит свидетель.
Огонь с 7-го этажа перекинулся на квартиру сверху и соседний балкон, где полопались стекла. К 4:20 основное пламя потушили. Из горящей квартиры спасли 26-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, а в очаге пожара нашли тело 31-летнего хозяина жилища. По предварительной информации, мужчина заснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись вещи. В итоге мужчина задохнулся угарным газом, затем начал гореть, пока пожарные пытались проникнуть в квартиру. Пришлось взламывать дверь. Соседи рассказывают, что в последнее время погибший злоупотреблял алкоголем.
Еще троих человек, в том числе несовершеннолетнего, эвакуировали из квартиры сверху, куда огонь уже проник с балкона. На 7-м этаже площадь пожара составила 15 квадратных метров, на 8-м — 5 «квадратов», сообщили в МЧС.
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