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Новый глава Солнечногорского района придумал хештег для сообщения в соцсетях о проблемах 16.10.2018 ZELENOGRAD.RU

«Прошу сообщать обо всех недочётах и о местах, где требуется помощь, в соцсетях с хештегом #расскажиглаве» , — написал у себя во ВКонтакте новый глава Солнечногорского района Владимир Слепцов.

Этим хэштегом жители Солнечногорского района уже пользуются. Правда, пока сообщения касаются в основном других тем — плохих дорог, отсутствия отопления, нелегальной торговли, бездействия администрации при нарушении деятельности управляющий компаний.

«Зачистить» район со всеми его поселениями Слепцов поручил в пятницу 12 октября. Глобальная уборка должна быть проведена в подъездах и дворах, на дорогах и тротуарах, контейнерных площадках и остановках, сообщает пресс-служба администрации района. Также коммунальщики должны покосить траву, собрать листву, оборвать рекламные объявления.

«Необходимо направить все клининговые службы, которые у нас работают, на зачистку территории от листвы, мусора и грязи, сделать генеральную уборку всех подъездов с верхнего этажа до нижнего, ввернуть лампочки, — сказал глава района. — Город и поселения должны быть тотально зачищены. Я проеду по каждому поселению и посмотрю, насколько чисто у вас стало. Поверьте мне, я зайду в каждый подвал, каждый дом, я посмотрю каждый светильник, который горит или не горит».

«Это только начало», пообещал Слепцов

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