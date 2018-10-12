Кнопки для вызова разрешающего переход улицы сигнала поставили и включили на светофорах у остановок «Океан», «Дом быта» и «Товары для дома». Чтобы загорелся зеленый свет, пешеходу надо нажать кнопку.

Одновременно на перекрестке Центрального проспекта и Яблоневой аллеи поставили индуктивные петлевые детекторы, которые меняют фазы светофора не «автоматом», а в зависимости от интенсивности транспортного потока, сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. На светофоре появились дополнительные новые фазы. По мнению технического директора компании «СпецДорПроект» Константина Антоновича, новшество позволит быстрее выезжать с Яблоневой аллеи.

Кнопками для пешеходов сейчас оборудованы большинство зеленоградских светофоров возле наземных переходов. Пока их нет, в частности, на Георгиевском проспекте напротив 23 микрорайона.

Если не нажимать кнопку возле перехода, зеленый свет для пешеходов всё равно загорится. Пока светофоры работают в таком режиме, чтобы люди привыкли к кнопкам.