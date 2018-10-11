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МИЭТ приглашает школьников на новый цикл лекций «Лидеры будущего» по субботам 11.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Тематические лекции для школьников из цикла «Лидеры будущего» стартуют в МИЭТе в субботу, 13 октября. На них приглашают старшеклассников 8-11 классов, мотивированных на личностное развитие. Вход на лекции бесплатный, по предварительной регистрации на сайте проекта «Университетские субботы».

Фото: miet.ru

Первые четыре тематических лекции 13 октября будут посвящены следующим темам:

  • «Востребованные навыки для профессий будущего» (10:30—12:00) — знакомство с профессиями, которые будут актуальны через пять лет; полученная информация поможет учащимся узнать, куда пойти учиться. Лектор — Ермошина Г. П., кандидат экономических наук, завкафедрой ЭТИФ МИЭТ. Регистрация
  • «Личная эффективность» (10:30—12:00) — беседа о полезных привычках на каждый день для повышения личной эффективности, а также о принципах личной эффективности и развития. Лектор — Растимешина Татьяна Владимировна, доктор политических наук, профессор. Регистрация
  • «Мотивация и виды мотивации» (12:00—13:30) — школьники узнают, что является основными мотивами к деятельности; как построить мотивационный проект, какие типичные ошибки совершаются при реализации мотивационного проекта; какие существуют типы мотивации, в чем суть материальной и нематериальной мотивации. Лектор — Панкина Светлана Николаевна. Регистрация
  • «Целеполагание и достижение» (12:00—13:30) — поэтапный тренинг, который поможет сформировать опыт и навыки правильной постановки целей, их четкой передачи, и эффективного контроля достижения. Тренинг ориентирован на личные цели и интересы участников и построен на простых, но доказавших свою эффективность методиках, чтобы участники смогли применять их без значительных усилий в своей повседневной жизни. Лектор — Пахомова Юлия Дмитриевна, начальник отдела внеучебной и воспитательной работы МИЭТ. Регистрация

Цель программы «Лидеры будущего» — способствовать формированию у школьников необходимых социальных навыков, навыков инновационного и критического мышления, умения эффективно принимать решения и объединять людей в команды с целью воплотить интересную идею, поясняют в МИЭТе.

Проход на лекции будет организован через центральную проходную вуза, необходимо иметь при себе паспорт.

Лекции проходят при поддержке Департамента образования города Москвы.

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