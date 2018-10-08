Два десятка курсов в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» МИЭТ предлагает старшеклассникам с 9 по 11 класс. Образовательные программы читают преподаватели и ученые зеленоградского университета, они ориентированы на учащихся инженерных классов, а также на всех желающих.

Перечень курсов:

«Как заставить железо принимать решения» — основы микропроцессорных систем, схемотехника и микропрограммирование,

Прикладная радиотехника — теоретические основы, проектирование и макетирование простейших устройств

Основы черчения и инженерной графики — основы начертательной геометрии, правила выполнения чертежей по ГОСТ ЕСКД

Компьютерное моделирование на плоскости в среде AutoCad

Трехмерное компьютерное моделирование на плоскости в среде AutoCad

Компьютерное моделирование на плоскости в среде 3DS MAX

Лабораторный практикум по механике

Лабораторный практикум по физике (Электричество)

Лабораторный практикум по оптике

Лабораторный практикум по атомной физике и строению вещества

Альтернативная энергетика — создание «с нуля» солнечных элементов, решение задач по разным видам возобновляемых источников энергии и подготовка к Предпрофессиональному экзамену

Углубленный курс информатики для будущих программистов

Программирование на языке Java

«Химия в нас и вокруг нас» -углубленные знания по школьному курсу общей и неорганической химии, подготовка к ЕГЭ

Основы электроники и полупроводниковые приборы — углубленные знания по физике, изучение простейших электронных компонентов, знакомство с измерительными приборами

Основы электроники и проектирование цифровых устройств с использованием ПЛИС

Подробные аннотации курсов.

Столичный проект «Инженерный класс в московской школе» объединяет усилия учителей московских школ, центров технологической поддержки образования и лучших специалистов университетов, сообщает МИЭТ. Курсы вызывают большой интерес со стороны школьников, учителей и даже их родителей. В прошлом учебном году обучение по дополнительным образовательным программам в МИЭТе прошли более тысячи человек, 80% из них — учащиеся инженерных классов.

«Университет стремится к тому, чтобы в рамках предложенных курсов школьники не только приобретали знания и навыки, необходимые студенту инженерного вуза, и расширяли свое представление об инженерных профессиях, но и могли окунуться в атмосферу национального исследовательского университета: пообщаться с живыми легендами — профессорами и академиками, поработать на новейшем и высокотехнологичном лабораторном оборудовании» , — пишет МИЭТ.

Записаться на занятия можно по телефону: 8(499)734-0242.