Два десятка курсов в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» МИЭТ предлагает старшеклассникам с 9 по 11 класс. Образовательные программы читают преподаватели и ученые зеленоградского университета, они ориентированы на учащихся инженерных классов, а также на всех желающих.
Перечень курсов:
- «Как заставить железо принимать решения» — основы микропроцессорных систем, схемотехника и микропрограммирование,
- Прикладная радиотехника — теоретические основы, проектирование и макетирование простейших устройств
- Основы черчения и инженерной графики — основы начертательной геометрии, правила выполнения чертежей по ГОСТ ЕСКД
- Компьютерное моделирование на плоскости в среде AutoCad
- Трехмерное компьютерное моделирование на плоскости в среде AutoCad
- Компьютерное моделирование на плоскости в среде 3DS MAX
- Лабораторный практикум по механике
- Лабораторный практикум по физике (Электричество)
- Лабораторный практикум по оптике
- Лабораторный практикум по атомной физике и строению вещества
- Альтернативная энергетика — создание «с нуля» солнечных элементов, решение задач по разным видам возобновляемых источников энергии и подготовка к Предпрофессиональному экзамену
- Углубленный курс информатики для будущих программистов
- Программирование на языке Java
- «Химия в нас и вокруг нас» -углубленные знания по школьному курсу общей и неорганической химии, подготовка к ЕГЭ
- Основы электроники и полупроводниковые приборы — углубленные знания по физике, изучение простейших электронных компонентов, знакомство с измерительными приборами
- Основы электроники и проектирование цифровых устройств с использованием ПЛИС
Подробные аннотации курсов.
Столичный проект «Инженерный класс в московской школе» объединяет усилия учителей московских школ, центров технологической поддержки образования и лучших специалистов университетов, сообщает МИЭТ. Курсы вызывают большой интерес со стороны школьников, учителей и даже их родителей. В прошлом учебном году обучение по дополнительным образовательным программам в МИЭТе прошли более тысячи человек, 80% из них — учащиеся инженерных классов.
«Университет стремится к тому, чтобы в рамках предложенных курсов школьники не только приобретали знания и навыки, необходимые студенту инженерного вуза, и расширяли свое представление об инженерных профессиях, но и могли окунуться в атмосферу национального исследовательского университета: пообщаться с живыми легендами — профессорами и академиками, поработать на новейшем и высокотехнологичном лабораторном оборудовании» , — пишет МИЭТ.
Записаться на занятия можно по телефону: 8(499)734-0242.
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