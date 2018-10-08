Фургон столкнулся с легковой машиной в понедельник утром на Ленинградском шоссе. Фургон развернуло поперек дороги и он перекрыл две полосы. По состоянию на 8:30 пробка растянулась почти на 8 километров и начинается напротив Елино. На карте её текущее состояние.
Фото: Сергей Бережков / ЗелАО AUTO
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