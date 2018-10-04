Кофейня «Старбакс» откроется в «Зеленопарке»

Со дня на день в торгово-развлекательном центре «Зеленопарк» заработает кофейня всемирно известной сети Starbucks — для любителей разных сортов кофе, сладкого и ненавязчивой музыки.



Кофейня расположена рядом с магазином электроники «Ноу-Хау», сообщили Zelenograd.ru в ТРЦ «Зеленопарк». Точная дата открытия пока неизвестна, но скоро.

Основа меню «Старбакс» — кофе разных сортов и бленды (смесь сортов), приготовленные из зерен арабики. Чашка кофе на основе эспрессо (латте, маккиато, капучино) в московских кофейнях сети стоит 190 рублей.

Также в меню — холодные кофейные и сливочные напитки, чай, лимонады, соки, смузи, выпечка, десерты. На завтраки и ланчи предлагают салаты, сэндвичи, сырники, омлеты, сливочные десерты. Круассаны стоят (за штуку) 135-215 рублей, чизкейки — 230-355, сэндвичи — 195-225, омлет с сыром и картофелем — 225, салат с курицей и тыквой — 275, порция яблочно-орехового торта — 295 рублей.

Starbucks Corporation — компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен — основана в Сиэтле в 1971 году. Сеть присутствует в более 70 странах мира.

Первая кофейня «Старбакс» в России открылась в 2007 году в ТЦ «Мега-Химки». Сейчас в России работают более ста кофеен сети. Одна из традиций «Старбакса» — создание особой атмосферы: крепкий запах кофе, мягкие кресла, ненавязчивая музыка, дружелюбные бармены и бариста.