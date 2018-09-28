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На месте спорной стройки в 15 микрорайоне сделали опись деревьев. Власти работают над отменой строительства ресторана 28.09.2018 ZELENOGRAD.RU

В деле строительства ресторана на месте рощи в 15 микрорайоне власти встали на сторону жителей. Чтобы застройщик не спилил деревья, управа вместе со специалистом отдела экологического контроля вышли на место, описали каждое дерево и составили акт с фотофиксацией. «Каждое дерево и каждый куст там на учете, просто так не пропадут», — пообещал замглавы управы района Крюково Эдуард Кирсанов в эфире радио «Зеленоград сегодня».

Забор и бетонные блоки появились между корпусами 1557 и 1562 в августе. Договор на аренду этого участка для строительства точки общепита (по документам — бистро) был заключен департаментом городского имущества и фирмой «ПиЭмИнвест» еще в марте 2012 года. Этому предшествовали публичные слушания, на которых, как следует из протокола, практически никто из жителей не высказался против ресторана. Против были депутаты района Крюково, но количество голосов за бистро перевесило голоса против.

Двадцать лет назад местные жители высадили на этом участке более 50 деревьев и кустарников — это берёзы, клёны, липы, вишни, сирень. Они выросли и стали зеленой рощей. Жители забили тревогу, когда появились бетонные блоки под их окнами: роща находится как раз внутри огороженного участка, возле корпуса 1559.

Жильцы соседних с огороженных участков домов бурно протестовали против строительства ресторана, в том числе на встрече в управе. На уличной встрече с кандидатом в мэры Ильей Свиридовым местный житель пытался сломать забор у корпуса 1559. Кстати, после этого арендатор обратился в полицию с заявлением о порче ограждения. Сейчас на заборе пишут нецензурные надписи, арендатор их стирает.

В управе настаивают, что действовать надо в правовом поле. У застройщика, который долго «раскачивался», все разрешительные документы в порядке. Тем не менее, остановить стройку можно тоже законным способом.

Кроме того, в управе надеются, что в ближайшее время решится вопрос с изменением градостроительного плана этого участка (ГПЗУ). Этот документ описывает характеристики, параметры застройки и назначение участка. Если изменить разрешенное использование участка, арендатор теряет основания для стройки, а значит, можно будет расторгнуть договор аренды.

Гарантии, что ресторан у корпуса 1559 строиться не будет, пока никто дать не может. О деревьях и будущей стройке в 15 микрорайоне спрашивали на недавней встрече с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным — ответ был неопределенный: «Попробуем договориться с владельцем, чтобы остановить этот проект».

Ту же упреждающую процедуру (об изменении ГПЗУ) управа запустила по другому участку в 15 микрорайоне, чтобы предотвратить конфликт жителей и застройщика, отметил Кирсанов. Судя по всему, это «центр красоты и здоровья» возле корпуса 1505, строительство которого восемь лет назад также обсуждали на публичных слушаниях.

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