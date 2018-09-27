Николай Михайлович Тетерич — старожил Зеленограда, ветеран Великой Отечественной, коллега одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники Геннадия Гуськова 21 сентября отметил 95-летие. День рождения ветеран справил в кругу семьи — с дочерью и внуком. От имени президента России Николай Михайлович получил в подарок фарфоровые часы.
А 24 сентября 90-летний юбилей отметила Антонина Егоровна Самарина, также участник Великой Отечественной на трудовом фронте во время войны. По традиции юбиляров пришли поздравить с цветами и памятными подарками представители совета ветеранов, управы района Матушкино, в котором проживают оба юбиляра, соцработники. Оба получили персональные поздравления от российского президента.
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