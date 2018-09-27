Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Ветераны войны Николай Тетерич и Антонина Самарина отметили юбилеи 27.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Николай Михайлович Тетерич — старожил Зеленограда, ветеран Великой Отечественной, коллега одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники Геннадия Гуськова 21 сентября отметил 95-летие. День рождения ветеран справил в кругу семьи — с дочерью и внуком. От имени президента России Николай Михайлович получил в подарок фарфоровые часы.

Из семейного альбома

А 24 сентября 90-летний юбилей отметила Антонина Егоровна Самарина, также участник Великой Отечественной на трудовом фронте во время войны. По традиции юбиляров пришли поздравить с цветами и памятными подарками представители совета ветеранов, управы района Матушкино, в котором проживают оба юбиляра, соцработники. Оба получили персональные поздравления от российского президента.

С сайта управы Матушкино
 Реклама
Как выселяют жильцов аварийного дома в Алабушево, предлагая им самим покупать новое жилье
Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек
«Единая Россия» потерпела поражение на выборах в Андреевке и Менделеево
Гастрономический фестиваль «Золотая осень» на Площади Юности. Фермерские продукты, джаз и кулинарные мастер-классы
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
В квартирах начали включать отопление. Должно стать тепло к выходным
«Твёрдо верю в подъём». К столетнему юбилею Геннадия Гуськова — одного из «отцов» зеленоградской микроэлектроники
В некоторых домах из-за капремонта до сих пор нет не только отопления, но и батарей
Первый автобус 400 Т будет уходить из Зеленограда на десять минут раньше
Строительство турникетов на станции Крюково возобновится в октябре. Включат их к весне или раньше
Шашлыки, пыль, ведро с цементом и грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
Городская прогулка с собаками зеленоградского муниципального приюта - 30 сентября, воскресенье
Межпозвоночная грыжа: терпеть или лечить? Рассказывает врач-хирург, рентгенолог «МРТ Эксперт Зеленоград» Кристина Орлова
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Место, где хранят время. Поселку Менделеево — 70 лет
«У нас атмосфера не вымученной, а искренней доброжелательности». Как устроиться на работу в студию красоты Purple
Почему кошкам не дают жить в подвалах?
Как убирать листву во дворах, жители решают на голосовании. Что с ним не так?
День открытых дверей в МИЭТе - 29 сентября, в субботу
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Зеленограде. Профориентация и помощь в поступлении на бюджет Объявления
Капоэйра — захватывающее бразильское единоборство под музыку для гармоничного развития детей Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
Новый вид кувшинок появился на Черном озере и Никольском пруду
Беспилотные электрички начнут тестировать в Москве в 2019 году Это позволит чаще пускать поезда
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
Кружки и секции для детей и взрослых. Выбирайте и записывайтесь
Около миллиона рублей составил ущерб от подрыва банкомата «Альфа-банка»
Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек
Мануальный терапевт Андрей Громницкий об оптимальном двигательном стереотипе человека
Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС»
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
Началось благоустройство парка Победы. С парапетов сбивают гранит
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
Познавательная лекция «Позывной — Кедр» из цикла «Герои космоса» — 29 сентября в ДК
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Ваши завтраки обеды и ужины — уже приготовлены в правильной кулинарии «Парим-Варим». Закажите их и доставку Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама