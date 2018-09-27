Местонахождение мужчины неизвестно с 29 августа 2018 года. В этот день его видели в последний раз в 8 часов вечера на платформе Новоподрезково.
Сергей Есенин (Строков) — 32 года, житель района Подрезково города Химки.
Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые коротко стриженные волосы, зеленые глаза.
Одежда: был в бирюзовой футболке, серых шортах с пальмами, черных кроссовках.
Родные пропавшего и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просят помощи в розыске. Любую информацию о предполагаемом местонахождении мужчины можно сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев. Какая именно помощь требуется, можно уточнить также у сестры пропавшего по телефону: 8 (909) 666-66-87 (Оксана).
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- SELGROS
-
Уже открылся!
Доступно и близко!
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !