Местонахождение мужчины неизвестно с 29 августа 2018 года. В этот день его видели в последний раз в 8 часов вечера на платформе Новоподрезково.

Сергей Есенин (Строков) — 32 года, житель района Подрезково города Химки.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые коротко стриженные волосы, зеленые глаза.

Одежда: был в бирюзовой футболке, серых шортах с пальмами, черных кроссовках.

Родные пропавшего и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просят помощи в розыске. Любую информацию о предполагаемом местонахождении мужчины можно сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев. Какая именно помощь требуется, можно уточнить также у сестры пропавшего по телефону: 8 (909) 666-66-87 (Оксана).