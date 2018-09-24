Трое в масках взорвали банкомат «Альфа-банка» в 1-м микрорайоне и унесли кассету с деньгами. Инцидент произошел в 4 утра 19 сентября. По предварительной оценке общий ущерб составил около миллиона рублей. Впрочем, средства были застрахованы и финансовое учреждение, как и его клиенты, не понесли убытков, заверил банк. Поставят ли новый банкомат взамен взорванного, в банке пока не ответили.

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже. Девочку доставили из Андреевки в реанимацию зеленоградской больницы около 11:50 в среду, 19 сентября. Ребенку провели полное обследование: УЗИ, КТ, рентген, лабораторные исследования — и диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом ключицы с обеих сторон без смещения отломков. Девочка была в сознании, состояние — стабильно тяжелое. Через два-три часа ребенка перевели для дальнейшего лечения в морозовскую больницу.

Следователь предварительно установил, что мать девочки отлучилась в магазин, и пока женщина отсутствовала, ребенок выпал из окна.

Похожий несчастный случай произошел в июне в 16-м микрорайоне Зеленограда. Полуторагодовалый мальчик упал с 13-го этажа, оперевшись на москитную сетку. За жизнь ребенка боролись сначала зеленоградские врачи, затем малыша на вертолете перевезли в клинику Рошаля. Мальчика спасли.

В пожаре погибла 89-летняя женщина. Трагедия случилась глубокой ночью 20 сентября в корпусе 410. Пожар произошел в 3 часа 36 минут, загорелись личные вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина — аварийный режим работы электрообогревателя, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Дверные звонки и коврик поджег неизвестный 22 сентября на 11-м этаже 1-го подъезда в корпусе 1450. Поджигателя не нашли, поэтому причина его действий пока неизвестна.

Пожар возле леса на улице Зеленая рядом с 17-м микрорайоном тушили в субботу. Горела трава и остатки деревьев после санитарной вырубки. Активно полыхало на 700 метрах (фронт пожара).

Пропала 29-летняя жительница Менделеево Анастасия Макарова. Ее местонахождение неизвестно с 6 сентября. На минувшей неделе поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился за помощью в розыске женщины. Любую информацию о предполагаемом местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или 112.

Найден живым 27-летний житель Андреевки Александр Левин. Родные искали с 7 сентября: молодой человек пропал после рабочей командировки в Клин. На прошлой неделе мама и жена сообщили, что наконец вышли с ним на связь.

Банда рэкетиров угрожала предпринимателю оружием на парковке «Зеленопарка». Коммерсант погрузил покупки в «ГАЗель» и собирался тронуться в путь, когда дорогу ему преградили около двух десятков мужчин, в основном выходцев из Средней Азии и с Кавказа. Демонстрируя оружие, они заявили, что не выпустят с парковки, пока предприниматель не заплатит им. Тот отказался платить и сообщил в полицию. Подъехавших местных полицейских налетчики прогнали — пришлось вызывать в подкрепление бойцов Росгвардии, пишет «Российская газета». «Это случай махрового рэкета из 90-х», — приводит издание слова представителя регионального главка МВД Татьяны Петровой.

При поддержке собровцев полиция доставила в отдел 13 человек в возрасте от 20 до 40 лет. У одного из доставленных обнаружили и изъяли пистолет Макарова с боевыми патронами к нему. В отношении 12 человек составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Против того, что был с «макаровым», возбудили уголовные дела по ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 213 «Хулиганство». Задержанного отправили в СИЗО, сообщает полиция. Когда мужчину под запись спросили, за что его взяли, он ответил: «За критичное отношение к истреблению тушканчиков в Австралии».

Рейсовый автобус загорелся на Ленинградском шоссе в Солнечногорске на остановке «Рекинцо». Автобус № 437 Москва — Клин направлялся в парк без пассажиров, когда у него взорвалось и воспламенилось колесо. Очевидец записал произошедшее на камеру. На съемке видно, как большинство автолюбителей проезжают мимо и не уступают дорогу желающим помочь водителю автобуса. Даже когда прибыла пожарная спецтехника, автомобилисты не пропускали ее к горящему автобусу. В «Мострансавто» устанавливают истинную причину аварии. Автобус уже отремонтировали и вновь выпустили на линию.

Зеленоградские врачи спасли мужчину от полной ампутации ноги. Об этом сообщил на прошлой неделе столичный департамент здравоохранения. Как рассказали Zelenograd.ru в горбольнице имени М. П. Кончаловского, к ним поступил 53-летний мужчина с гангреной пальцев левой стопы. Пациент рассказал, что сильно натер ногу обувью, рана инфицировалась и загноилась, сам он страдает диабетом. При таком диагнозе повреждения кожных покровов ног обычно плохо заживают, инфицирование приводит к трофическим язвам и дальнейшему некрозу, что и произошло в данном случае.

Некоторое время мужчина занимался самолечением, пока пальцы не начали чернеть, тогда он вызвал «скорую». Рентген показал: кости стопы у пациента в удовлетворительном состоянии, однако КТ-ангиография выявила тяжелый облитерирующий атеросклероз со стенозом артерий голени, что грозило ампутацией левой ноги на уровне бедра. Стараниями зеленоградских врачей этого удалось избежать. Мужчине ампутировали часть стопы, сохранив две трети для опорной функции. Затем эндоваскулярные хирурги провели баллонную ангиопластику артерий бедра и голени и установили стент в поверхностной бедренной артерии, нормализовав таким образом кровоток в сосудах ноги и остановив некротический процесс. В дальнейшем пациенту сделают повторную пластику, которая поможет сформировать культю для полного заживления. Часть раны покроется кожей самостоятельно. На оставшейся части выполнят аутодермопластику — кожу возьмут с бедра или ягодицы пациента. Сейчас мужчина передвигается с помощью трости, а со временем сможет ходить без вспомогательных средств, рассказали в больнице.

У Шрека на Быковом болоте пытались украсть осла. Фигуру из искусственной зелени удалось вернуть на место, как и мяч, который ранее вырвали у волка Забиваки. О художествах вандалов рассказал на прошлой неделе в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы Матушкино по вопросам ЖКХ Дмитрий Уваров. Чиновник пообещал, что похитителю осла не удастся избежать ответственности: место находится под видеонаблюдением. Ландшафтные фигуры волка Забиваки, Микки-Мауса и Шрека с ослом установили у Быкова болота в 1-м микрорайоне во время масштабного ремонта спортивной площадки в 2017 году.

Арт-объекты и малые архитектурные формы регулярно подвергаются вандальным разрушениям. Несколько раз портили стелу с надписью: «Я люблю Матушкино». В апреле этого года 20-летний местный житель разгромил талисманные персонажи, установленные на бульваре в 16-м микрорайоне. А недавно у слона из искусственной зелени, который в компании других зверей появился в августе на том же бульваре, вандалы отломали бивень (подробнее — в предыдущем обзоре происшествий).

Водителя оштрафовали за езду по детской площадке. Правоохранительные органы отреагировали на видеоролик, опубликованный в интернете. На записи видно, как водитель «Лады» с тверскими номерами долго крутится по детской площадке (очевидно, в поисках дороги), а затем выезжает на пешеходную дорожку. Возмущенным местным жителям он объяснил, что перепутал. Действие происходит в Зеленограде.

Полиция установила личность нарушителя. Им оказался 23-летний житель ближнего зарубежья. Мужчину оштрафовали в соответствии со ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Сумму штрафа автоинспекторы не уточнили. Статья предусматривает наказание до 2 тысяч рублей.

Задержали серийного вора велосипедов. В полицию обратилась 37-летняя зеленоградка, у которой похитили велосипед стоимостью 7 тысяч рублей. Он находился в коридоре общего пользования в одном из жилых домов в 8-м микрорайоне. Вскоре сотрудники полиции задержали 24-летнего приезжего, который, как выяснилось в ходе следствия, причастен к двум аналогичным кражам. Общий материальный ущерб по выявленным эпизодам составил более 42 тысяч рублей. Задержанного поместили под стражу, сообщает в УВД.