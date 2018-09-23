Шашлыки и пыль, ведро с цементом, грузовики на тротуаре: какие нарушения можно найти на стройке в 3 микрорайоне
У Шрека украли осла, рэкетир и тушканчики, пожарных не пускали к горящему автобусу. Обзор происшествий
Крюковский рынок уходит под крышу. До конца года все уличные ряды переедут в шатры и новый торговый центр
«Не замерз и успел на последнюю электричку». Как зеленоградца Дениса Еремина задержали на митинге против пенсионной реформы
«Рисковать своим здоровьем не надо». Тренер по лыжным гонкам Павел Елисеев о воспитании чемпиона и наборе в бесплатную секцию
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !