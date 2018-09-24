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Не убирать листву на придомовых территориях, чтобы сохранить здоровье почвы. Так считает кандидат биологических наук Эльвира Довлетярова. «Опавшие листья служат материалом для переработки микроорганизмами, дождевыми червями и другой фауной и флорой, которые необходимы для поддержания устойчивой экосистемы и здоровья почвы».

Опавшая листва во дворах не настолько загрязнена, говорит кандидат биологических наук Константин Гангальский. «Как правило, сильное накопление тяжелых металлов в листве происходит на расстоянии не более 50 метров от автодорог. Поэтому рядом с крупными автотрассами в радиусе пятидесяти метров сжигать листву или вывозить для утилизации будет нормальным, но внутри дворов опавшая листва, конечно, не настолько загрязнена и не содержит такого количества тяжелых металлов, чтобы быть опасной для беспозвоночных и для почвенной природы в целом».

В слежавшейся листве размножаются плесневые грибы, предупреждает врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Федоскова. «Ранней весной, во время таяния снега, активное размножение плесневых грибов может сопровождаться развитием заболеваний органов дыхания. Пациенты, особенно страдающие аллергией, жалуются на возникновение насморка, слезотечения,иногда приступов удушья. Плесневые грибы являются причиной формирования аллергического ринита и бронхиальной астмы. Именно поэтому следует убирать листву, таким образом предупреждая формирование аллергических заболеваний респираторного тракта».

На своей даче я листья сгребаю ближе к дереву, говорит жительница района Старое Крюково Елена Федорова, представленная в качестве эксперта в опросе. «Я за то, чтобы листья убирать с дорожек и оставлять под деревьями. Когда мы нарушаем естественный процесс и оставляем под деревьями лысую землю, деревья сохнут. Во всяком случае, на своей даче я листья сгребаю ближе к дереву, они перепревают, и получается плодородный слой».