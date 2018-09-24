Решить давний спор между экологами, коммунальщиками и жителями о судьбе опавших листьев — сгребать их всю осень или оставить до весны — власти собираются с помощью голосования. Разбираемся, что не так с этим голосованием и почему с его помощью вряд ли получится изменить существующий порядок.
Есть разные мнения, что с ними делать. Одни говорят, что перегнившие опавшие листья необходимы для поддержания устойчивой экосистемы и здоровья почвы. Другие считают, что в листьях накапливаются вредные вещества и почву оздоравливает как раз их уборка. Третьи предупреждают, что в слежавшихся листьях размножаются плесневые грибы, вызывающие заболевания органов дыхания.
Это зависит от места. Вдоль магистралей листу убирают на полосе шириной до 25 метров (от магистрали), вдоль улиц районного значения — до 10 метров, во дворах, вдоль дворовых проездов и дорог в парках — до пяти метров. На газонах лесопарков, парков, скверов, бульваров листву убирать запрещено. Убирать листву можно только веерными граблями (метлами и острыми граблями нельзя), а вдалеке от жилых домов — пылесосами или воздуховувками.
В опросе на сайте «Активный гражданин» предлагают сохранить существующий порядок и регулярно сгребать листву на газонах или сгребать листву один раз после таяния снега и высыхания почвы.
Не убирать листву на придомовых территориях, чтобы сохранить здоровье почвы. Так считает кандидат биологических наук Эльвира Довлетярова. «Опавшие листья служат материалом для переработки микроорганизмами, дождевыми червями и другой фауной и флорой, которые необходимы для поддержания устойчивой экосистемы и здоровья почвы».
Опавшая листва во дворах не настолько загрязнена, говорит кандидат биологических наук Константин Гангальский. «Как правило, сильное накопление тяжелых металлов в листве происходит на расстоянии не более 50 метров от автодорог. Поэтому рядом с крупными автотрассами в радиусе пятидесяти метров сжигать листву или вывозить для утилизации будет нормальным, но внутри дворов опавшая листва, конечно, не настолько загрязнена и не содержит такого количества тяжелых металлов, чтобы быть опасной для беспозвоночных и для почвенной природы в целом».
В слежавшейся листве размножаются плесневые грибы, предупреждает врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Федоскова. «Ранней весной, во время таяния снега, активное размножение плесневых грибов может сопровождаться развитием заболеваний органов дыхания. Пациенты, особенно страдающие аллергией, жалуются на возникновение насморка, слезотечения,иногда приступов удушья. Плесневые грибы являются причиной формирования аллергического ринита и бронхиальной астмы. Именно поэтому следует убирать листву, таким образом предупреждая формирование аллергических заболеваний респираторного тракта».
На своей даче я листья сгребаю ближе к дереву, говорит жительница района Старое Крюково Елена Федорова, представленная в качестве эксперта в опросе. «Я за то, чтобы листья убирать с дорожек и оставлять под деревьями. Когда мы нарушаем естественный процесс и оставляем под деревьями лысую землю, деревья сохнут. Во всяком случае, на своей даче я листья сгребаю ближе к дереву, они перепревают, и получается плодородный слой».
Итоги голосования будут подводиться по каждому двору, сообщает пресс-служба «Активного гражданина». Как именно дома объединяют в «дворы», не уточняется.
При этом мнение голосующих будут учитывать, если во дворе выскажется не менее 70 человек. Получается, это число не зависит от размера двора. Кроме того, публикуются только проценты проголосовавших — общее число голосов неизвестно и нельзя понять, набрано 70 голосов или нет.
Есть еще одна странность. Чтобы существующий порядок был изменен, за это должны проголосовать не менее 70%. Не уточняется, почему выбран именно такой порог, а не простое большинство. С учетом того, что в голосовании есть вариант «затрудняюсь ответить», набрать 70% практически нереально.
Например, на момент публикации по району Матушкино небольшое большинство высказалось за изменение порядка уборки листвы. Но это ничего не значит — до 70 процентов далеко, а посмотреть итоги голосования по отдельным дворам невозможно. Остается только верить «Активному гражданину».
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