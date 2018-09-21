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Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра» 21.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: google.com/maps

Устроить нормальную парковку и выделить пешеходную зону возле «Научного центра» префектура поручила управе района Старое Крюково. Районные депутаты отказались давать 660 тысяч бюджетных рублей на ремонт площади у предприятия — деньги нужны на новый асфальт у жилых домов.

Хаотичную парковку у предприятия в Южной промзоне — на площади, где раньше стоял памятник Ленину, — должны переделать с разграничением пешеходной и парковочной зоны по решению окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Работы возложили на управу, поскольку эта территория хоть и в промзоне, но формально городская, и относится к району Старое Крюково.

Судя по смете, составленной управой, пока речь идет только о замене асфальта на площади, это обойдется в 662 тысячи рублей.

Обсуждая этот проект, депутаты выразили недовольство: денег не хватает на ремонт асфальта у жилых домов, а предлагается перекидывать их на парковку у предприятие.

«Просто так туда никто не приезжает», сказал замглавы управы Константин Зорин, имея в виду, что стоянкой пользуются сотрудники предприятий Южной промзоны, а не жители района, которым надо где-то поставить машину.

Глава муниципального округа Старое Крюково Юрий Копейкин привел конкретные примеры нужд жителей: в проезде у корпусов 929, 930, башен у Дворца творчества асфальт положили в этом году, а денег на дорожки у подъездов не хватило. Как раз в следующем году планировался ремонт этих дорожек. Копейкин предложил оставить эту заявку без движения, отложить на будущее.

«Мы не можем делать в ущерб жителям района такие парковки», заявила депутат Ирина Горбачева. Депутаты решили, что финансировать парковку нецелесообразно — с такой формулировкой и закрыли обсуждение. Правда, решение от 17 сентября не опубликовали.

Поддерживаете ли вы решение депутатов?
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Депутаты отказались финансировать асфальтирование площади у «Научного центра»
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