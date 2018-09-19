В мобильном приложении Службы спасения Московской области «Система-112» появилась возможность бесплатно отслеживать местоположение родных и близких по геокоординатам ГЛОНАСС и GPS. Для этого приложение должно быть установлено на обоих телефонах: у того, кто отслеживает, и у того, кого отслеживают. Этот и другие сервисы приложения доступны на смартфонах с операционными системами iOS и Android, в границах Московской области — геокоординаты человека, находящегося на территории Москвы или других регионов, передаваться не будут.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить приложение (из App Store или Google Play по запросу «112 МО»), зарегистрироваться в нём, а затем в разделе «Связанные контакты» внести данные человека, за которым необходимо установить наблюдение — его имя и номер телефона. При этом приложение должно быть установлено также на его смартфоне, и должен подтвердить запрос о раскрытии своего местоположения.

Текущую геолокацию по ГЛОНАСС и GPS родственников, детей или друзей можно отслеживать на интерактивной карте: точность определения геопозиции — 25 метров. Кроме того, приложение может отправлять push-уведомления на смартфон, когда отслеживаемый человек заходит в определённые места (школу, поликлинику, институт, дом и прочие): это позволит сразу узнавать, когда он появляется на определённой территории. Настраивать зону мониторинга можно прямо в «Системе-112».