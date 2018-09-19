В мобильном приложении Службы спасения Московской области «Система-112» появилась возможность бесплатно отслеживать местоположение родных и близких по геокоординатам ГЛОНАСС и GPS. Для этого приложение должно быть установлено на обоих телефонах: у того, кто отслеживает, и у того, кого отслеживают. Этот и другие сервисы приложения доступны на смартфонах с операционными системами iOS и Android, в границах Московской области — геокоординаты человека, находящегося на территории Москвы или других регионов, передаваться не будут.
Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо установить приложение (из App Store или Google Play по запросу «112 МО»), зарегистрироваться в нём, а затем в разделе «Связанные контакты» внести данные человека, за которым необходимо установить наблюдение — его имя и номер телефона. При этом приложение должно быть установлено также на его смартфоне, и должен подтвердить запрос о раскрытии своего местоположения.
Текущую геолокацию по ГЛОНАСС и GPS родственников, детей или друзей можно отслеживать на интерактивной карте: точность определения геопозиции — 25 метров. Кроме того, приложение может отправлять push-уведомления на смартфон, когда отслеживаемый человек заходит в определённые места (школу, поликлинику, институт, дом и прочие): это позволит сразу узнавать, когда он появляется на определённой территории. Настраивать зону мониторинга можно прямо в «Системе-112».
Зеленоградцы, находясь в городе (на территории Москвы), смогут стать получателями услуги: например, проследить за передвижениями родственников, которые проводят время на подмосковной даче, пошли за грибами, в поход, или просто живут в Московской области.
Тем, кто сам отправился по грибы в подмосковный лес, приложение будет полезно для экстренной связи со Службой спасения. Если смартфон заряжен и исправен, в любой экстремальной ситуации из приложения можно отправить свою геолокацию оператору, а тот уже будет решать, исходя из возраста и состояния пострадавшего, нужен ли вызов поисково-спасательной службы, или человек способен самостоятельно по подсказкам выбраться из леса. С начала 2018 года «Система-112» таким способом вывела из леса 45 заблудившихся, а 220 человек после сигнала о помощи нашли поисково-спасательные подразделения и добровольцы.
Мобильное приложение «Система-112» Службы спасения Московской области было запущено в июле 2017 года. Изначально оно предназначалось для простого вызова службы экстренной помощи и для сообщений о чрезвычайной ситуации. Этим летом в приложении появилась возможность вызвать скорую помощь без звонка оператору, как это было ранее: теперь достаточно нажать кнопку «Я здесь, нужна помощь!», и оператор автоматически получит координаты человека, к которому выедет спасательная служба. Её перевижение также можно будет отследить по номеру телефона, с которого был сделан вызов.
Разработка и развитие «Системы-112» ведётся в рамках программы губернатора Московской области «Безопасность Подмосковья». Это первое приложение такого рода, внедрённое на территории России.
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