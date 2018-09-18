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Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдёт 22 сентября в Подмосковье. Где будут сажать деревья под Зеленоградом 18.09.2018 ZELENOGRAD.RU

В Московской области 22 сентября, в субботу (с 11:00), пройдёт акция «Наш лес. Посади своё дерево» — на 1693 площадках, из них 1576 муниципальных (парки и скверы) и 117 лесных. Неподалёку от Зеленограда сажать деревья будут на нескольких муниципальных площадках: в Андреевке, Алабушево, Ржавках, Менделеево, Брёхово, Радищево. Лесные участки, где нужно высадить десятки тысяч сеянцев сосны, расположены за Пятницким шоссе, под Лыткино и под Обухово.

Принять участие в акции могут все желающие — выбрать площадку можно на карте сайта посадисвоедерево.рф. Волонтерам выдадут посадочный инвентарь — перчатки, ведра и мечи Колесова, а специалисты лесного хозяйства научат, как правильно сажать деревья.

Ближайшие к Зеленограду муниципальные участки, где можно посадить своё дерево:

  • Андреевка, между домами 21 и 27 (20 кустов сирени), у дома 14 (30 саженцев туи), на улице Жилинская возле поликлиники (20 саженцев ели). Координатор Федишен Сергей Борисович, телефон 8(916)081-4504, gkh@andreevka.org.
  • По дороге из Зеленограда в Алабушево, от АЗС до Военного городка (30 саженцев ели). Координатор Федишен Сергей Борисович, телефон 8(916)081-4504, gkh@andreevka.org
  • Ржавки, у домов 13 и 14 (25 берез) и у магазина «Пятерочка» (25 рябин). Координатор Светличная Ирина Николаевна, телефон 8(985)546-1596, story@rzhavkiadm.ru.
  • Менделеево, улица Институтская, у домов 3 и 4 (10 кленов и 10 лип). Координатор Амельянчик Игорь Викторович, телефон 8(926)528-4403, tanya2510@bk.ru.
  • Брехово, микрорайон Школьный, корпуса 10-13, площадка у домов 78 и 79 (12 кустов сирени) и микрорайон Митино Дальнее, дома 3-5 (62 дерева). Координатор Силина Маргарита Дмитриевна, телефон 8(926)521-0350, sprsr@mail.ru.
  • Радищево, улица Центральная (205 саженцев сосны, березы, дуба и клена). Координатор Зибарев Василий Михайлович, телефон 8(926)555-9546, mkppeshki@mail.ru.

Ближайший к Зеленограду лесной участок — за деревней Лыткино по Пятницкому шоссе, между СНТ Звездв и Бонитет, в Новоиерусалимском участковом лесничестве. Там на 7,1 га посадят 24850 сеянцев сосны. Большая работа запланирована также на двух лесных участках под Обухово по Пятницкому шоссе — за деревней Меленки (20,7 га, 82800 сосен) и за деревней Кривцово (0.15 га, 600 елей).

В прошлом году сеянцы деревьев под Зеленоградом сажали в Ржавках, Менделеево и Брехово, а также на больших лесных участках земли за Пятницким шоссе (между Жилино и Горетовкой) и за М11 (рядом с деревней Пикино).

Раньше акция была направлена на борьбу с короедом, сообщает правительство Подмосковья, а сейчас — на восстановление леса там, где образовались поляны после санитарной рубки, и на озеленение городов и микрорайонов-новостроек: создание садов и аллей, парков и скверов. Всего будет высажено порядка 1,5 миллионов деревьев. Центральной площадкой акции станет участок в 17 га Томилинского лесопарка на границе Люберец и Раменского района.

Акцию «Наш лес. Посади своё дерево» проводят уже шестой год, за это время в ней поучаствовали больше 700 тысяч человек, порядка 7 миллионов деревьев высадили на площади в 3200 гектаров, по данным областного правительства.

Это лишь небольшая часть лесовосстановительных работ в Подмосковье: за 2017 год искусственное лесовосстановление было выполнено на площади 6217 гектаров (высажено 23,63 миллиона деревьев), обследовано 35000 гектаров. Еще одна экологическая акция, в ходе которой этим занимаются добровольцы — весенний «Лес Победы», в этом году такой лес в 1,5 миллиона деревьев посадили на площади 778,5 гектара.

Все санитарные рубки и участки лесовосстановления в 2018 году собраны на карте лесничеств Московской области.

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