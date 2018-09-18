Жители дома в 17 микрорайоне, который находится рядом с новым гипермаркетом «Зельгрос» жалуются на шум от круглосуточно работающих генераторов.

Оказалось, магазин открыли с питанием от генераторов, поскольку хотели по срокам совместить это событие с Днем города. Сейчас финальная стадия оформления документации для подключения здания к линии электропередач, рассказал Zelenograd.ru источник в администрации «Зельгроса». Все документы подготовлены и переданы на согласование, при благоприятном их рассмотрении на подключение по постоянной схеме уйдет недели две — то есть, генераторы выключат в конце сентября-начале октября.

Согласование подключения к линиям электропередач происходит после получения разрешений на все остальное, ввода здания в эксплуатацию в том числе. Открытие с генераторами действующими нормами допускается. Когда их выключат, другое оборудование магазина шуметь не будет, отметили в «Зельгрос».