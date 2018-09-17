По состоянию на 7 утра в понедельник, 17 сентября, движение затруднено от МЖК и почти до Шереметьевского шоссе в сторону Москвы. В районе Кирилловки ведутся дорожные работы по установке разделительного заграждения.
С завершением дорожных работ пробка рассосалась и к 9 часам окончательно иссякла. А на Пятницком шоссе, как обычно в час пик, — затор от выезда из Зеленограда до Юрлово. По состоянию на 9 утра пробка наблюдается также на Новосходненском шоссе.
Ленинградское шоссе в сторону Москвы по состоянию на 6 утра
Ярик Комстач / vk.com/zelaoauto
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