По состоянию на 7 утра в понедельник, 17 сентября, движение затруднено от МЖК и почти до Шереметьевского шоссе в сторону Москвы. В районе Кирилловки ведутся дорожные работы по установке разделительного заграждения.

С завершением дорожных работ пробка рассосалась и к 9 часам окончательно иссякла. А на Пятницком шоссе, как обычно в час пик, — затор от выезда из Зеленограда до Юрлово. По состоянию на 9 утра пробка наблюдается также на Новосходненском шоссе.