Путь в финал дался ФК «Зеленоград» довольно легко, но сам финал, как это водится, нет — противостояние с «Росичем» длится с 2012-го года. В третьем дивизионе Первенства России соперник явно лидирует по всем показателям и находится на первом месте в промежуточной таблице (на 16 сентября), в то время, как «Зеленоград» на третьем: по очкам (58 против 49), количеству голов (85 против 83), победам (19 против 16) и числу пропущенных мячей (16 против 21).

Обе команды начали Кубок Москвы в 1/8 финала и прошли его без особого труда. «Зеленограду» в соперники досталась команда «Росич-М», которую тот обыграл со счётом 7:1. В четвертьфинале против «Спортакадемклуба» итоговый счёт был слегка хуже — 4:1 в пользу фаворита («Зеленоград»).

В полуфинале «Зеленоград» вообще не играл — техническая победа со счётом 3:0 была засчитана за матч с молодёжной командой «Химки-М», так как этот коллектив выбыл из турнира в связи с включением в число участников Олимп-Первенства России по футболу сезона 2018/2019 годов.

Таким образом «Зеленоград», сыграв только два матча и забив 11 голов, выступил в финале Кубка Москвы против «Росича», сыгравшего три матча и забившего 12 голов.