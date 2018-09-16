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Футбольная команда «Зеленоград» победила в финале Кубка Москвы шестой раз подряд 16.09.2018 ZELENOGRAD.RU

«Шестой год подряд Кубок Москвы едет в Зеленоград!» — такой новостью порадовал болельщиков любительский футбольный клуб «Зеленоград» 15 сентября, после финальной игры Кубка Москвы на стадионе «Крылья Советов». Зеленоградцы обыграли команду «Росич» (Новомосковский округ столицы) со счётом 2:1 в ежегодном турнире любительских клубов.

ФК «Зеленоград» вместе со своей группой поддержки — детской командой спортшколы «Спутник»
vk.com/fczelenograd

Путь в финал дался ФК «Зеленоград» довольно легко, но сам финал, как это водится, нет — противостояние с «Росичем» длится с 2012-го года. В третьем дивизионе Первенства России соперник явно лидирует по всем показателям и находится на первом месте в промежуточной таблице (на 16 сентября), в то время, как «Зеленоград» на третьем: по очкам (58 против 49), количеству голов (85 против 83), победам (19 против 16) и числу пропущенных мячей (16 против 21).

Обе команды начали Кубок Москвы в 1/8 финала и прошли его без особого труда. «Зеленограду» в соперники досталась команда «Росич-М», которую тот обыграл со счётом 7:1. В четвертьфинале против «Спортакадемклуба» итоговый счёт был слегка хуже — 4:1 в пользу фаворита («Зеленоград»).

В полуфинале «Зеленоград» вообще не играл — техническая победа со счётом 3:0 была засчитана за матч с молодёжной командой «Химки-М», так как этот коллектив выбыл из турнира в связи с включением в число участников Олимп-Первенства России по футболу сезона 2018/2019 годов.

Таким образом «Зеленоград», сыграв только два матча и забив 11 голов, выступил в финале Кубка Москвы против «Росича», сыгравшего три матча и забившего 12 голов.

Шестой кубок в серии побед «Зеленограда» на Кубке Москвы среди любительских футбольных команд
Московская федерация футбола

«Погода в день финала в Москве стояла летняя. Полевые игроки „Зеленограда“ играли в новых майках тёмно-синего цвет, — сообщает официальный сайт футбольного клуба. — Наступили мучительно долгие последние минуты. Ситуация для „Зеленограда“ была вполне знакомой, отстаивать в концовке преимущество в один гол в финалах Кубка Москвы и иных важных играх уже приходилось. Забив гол, „Росич“ заработал право на два „стандарта“ с правого края (штрафной и угловой), но полевые игроки „Зеленограда“ мяч к воротам не пускали. Ценность представлял каждый выигранный в пользу „Зеленограда“ эпизод. Последний шанс „Росича“ имел форвард, атаковавший из штрафной, но вратарь Александр Устинов сделал всё, что требовалось. Сократив угол обстрела, голкипер отбил мяч в сторону боковой линии. Судья завершил игру. Есть трудная победа!»

Главные эпизоды финального матча Кубка Москвы ФК «Зеленоград» — ФК «Росич»
Видео: kirlik / youtube.com

Взятию этого Кубка Москвы зеленоградцы радовались не меньше, чем предыдущим, и отметили победу с шампанским. Лучшим игроком ФК «Зеленоград» стал забивший победный мяч Дмитрий Адушев. После вручения медалей и кубка подбрасывали в воздух начальника команды Александра Быкова префекта Зеленограда Анатолия Смирнова и начальника команды Александра Быкова.

Команда уже не впервые побеждает соперников с опасным счётом. В 2017-м таким соперником была молодёжная (до 19-ти лет) команда «Локомотива» — матч в тот день завершился со счётом 1:0. В 2016-м ФК «Зеленоград» пришлось играть против «Летнего дождика», счет тогда был подобен текущему — 2:1 в пользу «Зеленограда». Но шесть тяжёлых финалов Кубка Москвы закончились победами.

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