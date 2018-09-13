Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки 13.09.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: i-bike-msk.ru

С 16 по 22 сентября Москва присоединится к Европейской неделе мобильности — это международное мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и мотивировать горожан использовать городской и велосипедный транспорт, а также чаще ходить пешком. Рассказываем, что ждет велосипедистов в конце сезона.

Отмена платы за провоз велосипедов в электричках с 16 по 22 сентября. Но надо оформить в кассе бесплатный билет.

В обычные дни бесплатный провоз велосипедов разрешен в электричках ежедневно с 11:00 до 16:00, а в остальные часы это стоит 40 рублей на расстояние до 100 километров и 80 рублей на расстояние свыше 100 км от места отправления. На МЦК и в наземном общественном транспорте провоз велосипедов бесплатный всегда.

Заносить велосипед в пригородные электрички и поезда МЦК можно, не разбирая его. Но надо зафиксировать его в вагоне с помощью специальных велокреплений (если они есть). На МЦК велосипеды провозят в вагонах со специальной иконкой.

Осенний велопарад. Сбор участников велопарада начнётся в воскресенье 16 сентября в 11:00 в Останкинском проезде, старт — в 12:00. Протяжённость маршрута составит около 30 километров, финиширует заезд в парке Красная Пресня.

Ближайшая к старту станция МЦК — «Ботанический сад», метро — «ВДНХ». От платформы Останкино к месту старта можно доехать на велосипеде минут за 15 по улице Академика Королева. Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна. Можно брать с собой детей.

Велосипеды для парада можно взять недалеко от места старта в пункте проката «Велобайк» — он находится в Останкинском проезде возле остановки «Метро ВДНХ».

На работу на велосипеде и скидки и партнеров. Всю рабочую неделю с 16 по 23 сентября для москвичей на велосипедах будут действовать бонусы и скидки у партнёров мероприятия — веломагазинах, ресторанах, стоматологических клиниках, коворкингах.

В частности, спортивный магазин «Кант» в ТРЦ «Зеленопарк» с 17 до 23 сентября дарит промокод на скидку по кодовой фразе bike2work. 20-процентная скидка дается на велоодежду, аксессуары, запчасти, велосипедные шлемы, рюкзаки, оптику и другие товары.

В кофейне «Даблби» 21 сентября скидки на кофе по волшебной фразе «Я на велосипеде». Список и условия акций.

Завершится неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде» 21 сентября.

 Реклама
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Цветы с клумб фестиваля «Цветочный джем» растащили неизвестные
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Хедвиг — развивающие занятия и подготовка к школе Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей Объявления
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Aikido old school открывает набор детей от 3,5 лет и взрослых Объявления
Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама