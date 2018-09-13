Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки

Отмена платы за провоз велосипедов в электричках с 16 по 22 сентября. Но надо оформить в кассе бесплатный билет.

В обычные дни бесплатный провоз велосипедов разрешен в электричках ежедневно с 11:00 до 16:00, а в остальные часы это стоит 40 рублей на расстояние до 100 километров и 80 рублей на расстояние свыше 100 км от места отправления. На МЦК и в наземном общественном транспорте провоз велосипедов бесплатный всегда.

Заносить велосипед в пригородные электрички и поезда МЦК можно, не разбирая его. Но надо зафиксировать его в вагоне с помощью специальных велокреплений (если они есть). На МЦК велосипеды провозят в вагонах со специальной иконкой.

Осенний велопарад. Сбор участников велопарада начнётся в воскресенье 16 сентября в 11:00 в Останкинском проезде, старт — в 12:00. Протяжённость маршрута составит около 30 километров, финиширует заезд в парке Красная Пресня.

Ближайшая к старту станция МЦК — «Ботанический сад», метро — «ВДНХ». От платформы Останкино к месту старта можно доехать на велосипеде минут за 15 по улице Академика Королева. Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна. Можно брать с собой детей.



Велосипеды для парада можно взять недалеко от места старта в пункте проката «Велобайк» — он находится в Останкинском проезде возле остановки «Метро ВДНХ».

На работу на велосипеде и скидки и партнеров. Всю рабочую неделю с 16 по 23 сентября для москвичей на велосипедах будут действовать бонусы и скидки у партнёров мероприятия — веломагазинах, ресторанах, стоматологических клиниках, коворкингах.

В частности, спортивный магазин «Кант» в ТРЦ «Зеленопарк» с 17 до 23 сентября дарит промокод на скидку по кодовой фразе bike2work. 20-процентная скидка дается на велоодежду, аксессуары, запчасти, велосипедные шлемы, рюкзаки, оптику и другие товары.

В кофейне «Даблби» 21 сентября скидки на кофе по волшебной фразе «Я на велосипеде». Список и условия акций.

Завершится неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде» 21 сентября.