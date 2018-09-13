Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки

С 16 по 22 сентября Москва присоединится к Европейской неделе мобильности — это международное мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и мотивировать горожан использовать городской и велосипедный транспорт, а также чаще ходить пешком. Рассказываем, что ждет велосипедистов в конце сезона.
Отмена платы за провоз велосипедов в электричках с 16 по 22 сентября. Но надо оформить в кассе бесплатный билет.
В обычные дни бесплатный провоз велосипедов разрешен в электричках ежедневно с 11:00 до 16:00, а в остальные часы это стоит 40 рублей на расстояние до 100 километров и 80 рублей на расстояние свыше 100 км от места отправления. На МЦК и в наземном общественном транспорте провоз велосипедов бесплатный всегда.
Заносить велосипед в пригородные электрички и поезда МЦК можно, не разбирая его. Но надо зафиксировать его в вагоне с помощью специальных велокреплений (если они есть). На МЦК велосипеды провозят в вагонах со специальной иконкой.
Осенний велопарад. Сбор участников велопарада начнётся в воскресенье 16 сентября в 11:00 в Останкинском проезде, старт — в 12:00. Протяжённость маршрута составит около 30 километров, финиширует заезд в парке Красная Пресня.
Ближайшая к старту станция МЦК — «Ботанический сад», метро — «ВДНХ». От платформы Останкино к месту старта можно доехать на велосипеде минут за 15 по улице Академика Королева. Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна. Можно брать с собой детей.
Велосипеды для парада можно взять недалеко от места старта в пункте проката «Велобайк» — он находится в Останкинском проезде возле остановки «Метро ВДНХ».
На работу на велосипеде и скидки и партнеров. Всю рабочую неделю с 16 по 23 сентября для москвичей на велосипедах будут действовать бонусы и скидки у партнёров мероприятия — веломагазинах, ресторанах, стоматологических клиниках, коворкингах.
В частности, спортивный магазин «Кант» в ТРЦ «Зеленопарк» с 17 до 23 сентября дарит промокод на скидку по кодовой фразе bike2work. 20-процентная скидка дается на велоодежду, аксессуары, запчасти, велосипедные шлемы, рюкзаки, оптику и другие товары.
В кофейне «Даблби» 21 сентября скидки на кофе по волшебной фразе «Я на велосипеде». Список и условия акций.
Завершится неделя мобильности акцией «На работу на велосипеде» 21 сентября.
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