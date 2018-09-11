Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, ежедневные ДТП с пострадавшими. Обзор происшествий недели 11.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Тренер украл клюшку из шкафчика в раздевалке ледового дворца. 4 сентября в полицию обратился мужчина, работающий менеджером в Зеленограде. Он обнаружил, что вечером 24 августа из шкафчика в раздевалке спорткомплекса кто-то похитил его хоккейную клюшку в чехле. Кража произошла в ледовом дворце, расположенном в корпусе 2045. Материальный ущерб составил 13,6 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в корпусе 1565 следующим вечером после заявления. Им оказался 30-летний тренер по хоккею и флорболу досугово-спортивного центра «Радуга». Клюшку изъяли и вручили владельцу. А 6 сентября задержанному предъявили обвинение в краже по статье 158 УК, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Десятиклассница подверглась насилию на крыше дома в 20-м микрорайоне. Полиция задержала 18-летнего зеленоградца, подозреваемого в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девушки.

О произошедшем заявила мама 16-летней потерпевшей. Со слов женщины, неизвестный пытался изнасиловать ее дочь-десятиклассницу и совершил другие насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.

В ходе розыска полиция установила, что подозреваемый проживает в том же доме, на крыше которого 23 августа совершено преступление, нигде не учится и не работает, судимостей не имеет, сообщает агентство «Москва».

Источник в правоохранительных органах также рассказал Zelenograd.ru, что 6 сентября против молодого человека возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК. Фигуранта на время следствия поместили под домашний арест.

Пенсионерка заявила в полицию об изнасиловании 34-летней давности. В своем обращении 63-летняя жительница 11-го микрорайона попросила привлечь к ответственности своего ровесника — священнослужителя Алексея.

Женщина рассказала, что в мае 1984 года сожительствовала с церковником в Подмосковье. Он постоянно ее домогался, даже обещал жениться и в конце концов, применив навык гипноза, изнасиловал.

Для оказания заявительнице психиатрической помощи пенсионерку госпитализировали в специализированную клинику. По изложенным фактам полиция проводит проверку, пояснил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Минимум семь человек за семь дней пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Зеленограде. Началась неделя со столкновения автомобилей вечером 3 сентября на Центральном проспекте, после которого три пенсионерки попали в больницу.

19-летняя зеленоградка на «Инфинити ЕХ25» не заметила красный сигнал светофора на пересечении с Яблоневой аллеей напротив корпуса 435а, продолжила ехать по Центральному проспекту в сторону Генерала Алексеева. И врезалась в «Шкоду-Йети», совершавшую маневр левого поворота с Центрального на Яблоневую — на разрешающий сигнал светофора. За рулем кроссовера был 79-летний местный житель, в салоне у которого находились 68-, 70- и 77-летняя женщины. Все три пассажирки пострадали и госпитализированы, передает ГИБДД.

Еще одна женщина пенсионного возраста получила травмы при падении в автобусе 5 сентября. Рейсовый ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 1, двигался по улице Юности в сторону Центрального проспекта, резко затормозил в районе дома № 5. В результате чего и пострадала 62-летняя местная жительница. По информации ГИБДД, автобусом управлял 53-летний житель области.

В другом ДТП, 6 сентября, травмы получила 38-летняя зеленоградка, ставшая жертвой наезда на нерегулируемом пешеходном переходе. Местный 71-летний пенсионер на кроссовере Nissan Juke выезжал налево от корпуса 1649 в сторону Панфиловского проспекта и напротив корпуса 1645 сбил женщину, которая переходила улицу Каменку из 20-го микрорайона в 16-й, сообщили в ГИБДД.

Завершилась неделя аварией с участием четырех машин. Управляя автомобилем «Киа Рио», 38-летний зеленоградец не предоставил преимущество другому водителю, когда выезжал со второстепенной дороги от корпуса 1550. В итоге врезался в «БМВ» с 51-летним жителем области за рулем, который двигался по Панфиловскому проспекту от Каменки в сторону улицы Андреевки. «Киа» после столкновения «отрикошетило» в припаркованные «Бид Ф-3» и «Опель-Астру».

В результате происшествия, уточняют в автоинспекции, пострадал и сам водитель «Киа», и его 16-летняя пассажирка.

Все пострадавшие в этих ДТП оказались в больнице.

 Реклама
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
Зеленоград ставит рекорды - итоги выборов мэра
Зеленоградская киношкола в центре «Эрудит» поможет сделать из ваших детей настоящих кинозвезд Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде Объявления
Впервые в нашем городе открылся салон Федеральной Сети Салонов красоты «ЦирюльникЪ» Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
«Почему детей загнали в душный маленький зал?» Отец первоклассника — о сорванной праздничной линейке
Сильный пожар произошел в лесу за 17 микрорайоном
Зеленоград затянуло дымом от пожаров в области
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Как оплатить проезд в автобусе банковской картой
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
День Пиццы в Зеленограде — только 23 сентября в «Додо» пицца «Пепперони» всего 100 рублей Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
На Быковом болоте поставили специальные кормушки для лебедей
Вода в зеленоградских родниках оказалась непригодна для питья
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Объявлены тарифы на проезд по участку М-11 в обход Солнечногорска и Клина
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет. История города-соседа
Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — 10 октября в КЦ «Зеленоград»
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!

 Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
В сентябре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
SELGROS

Уже открылся!
Доступно и близко!
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама