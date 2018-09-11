Тренер украл клюшку из шкафчика в раздевалке ледового дворца. 4 сентября в полицию обратился мужчина, работающий менеджером в Зеленограде. Он обнаружил, что вечером 24 августа из шкафчика в раздевалке спорткомплекса кто-то похитил его хоккейную клюшку в чехле. Кража произошла в ледовом дворце, расположенном в корпусе 2045. Материальный ущерб составил 13,6 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в корпусе 1565 следующим вечером после заявления. Им оказался 30-летний тренер по хоккею и флорболу досугово-спортивного центра «Радуга». Клюшку изъяли и вручили владельцу. А 6 сентября задержанному предъявили обвинение в краже по статье 158 УК, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Десятиклассница подверглась насилию на крыше дома в 20-м микрорайоне. Полиция задержала 18-летнего зеленоградца, подозреваемого в сексуальном преступлении против несовершеннолетней девушки.

О произошедшем заявила мама 16-летней потерпевшей. Со слов женщины, неизвестный пытался изнасиловать ее дочь-десятиклассницу и совершил другие насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.

В ходе розыска полиция установила, что подозреваемый проживает в том же доме, на крыше которого 23 августа совершено преступление, нигде не учится и не работает, судимостей не имеет, сообщает агентство «Москва».

Источник в правоохранительных органах также рассказал Zelenograd.ru, что 6 сентября против молодого человека возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК. Фигуранта на время следствия поместили под домашний арест.

Пенсионерка заявила в полицию об изнасиловании 34-летней давности. В своем обращении 63-летняя жительница 11-го микрорайона попросила привлечь к ответственности своего ровесника — священнослужителя Алексея.

Женщина рассказала, что в мае 1984 года сожительствовала с церковником в Подмосковье. Он постоянно ее домогался, даже обещал жениться и в конце концов, применив навык гипноза, изнасиловал.

Для оказания заявительнице психиатрической помощи пенсионерку госпитализировали в специализированную клинику. По изложенным фактам полиция проводит проверку, пояснил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Минимум семь человек за семь дней пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в Зеленограде. Началась неделя со столкновения автомобилей вечером 3 сентября на Центральном проспекте, после которого три пенсионерки попали в больницу.

19-летняя зеленоградка на «Инфинити ЕХ25» не заметила красный сигнал светофора на пересечении с Яблоневой аллеей напротив корпуса 435а, продолжила ехать по Центральному проспекту в сторону Генерала Алексеева. И врезалась в «Шкоду-Йети», совершавшую маневр левого поворота с Центрального на Яблоневую — на разрешающий сигнал светофора. За рулем кроссовера был 79-летний местный житель, в салоне у которого находились 68-, 70- и 77-летняя женщины. Все три пассажирки пострадали и госпитализированы, передает ГИБДД.

Еще одна женщина пенсионного возраста получила травмы при падении в автобусе 5 сентября. Рейсовый ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 1, двигался по улице Юности в сторону Центрального проспекта, резко затормозил в районе дома № 5. В результате чего и пострадала 62-летняя местная жительница. По информации ГИБДД, автобусом управлял 53-летний житель области.

В другом ДТП, 6 сентября, травмы получила 38-летняя зеленоградка, ставшая жертвой наезда на нерегулируемом пешеходном переходе. Местный 71-летний пенсионер на кроссовере Nissan Juke выезжал налево от корпуса 1649 в сторону Панфиловского проспекта и напротив корпуса 1645 сбил женщину, которая переходила улицу Каменку из 20-го микрорайона в 16-й, сообщили в ГИБДД.

Завершилась неделя аварией с участием четырех машин. Управляя автомобилем «Киа Рио», 38-летний зеленоградец не предоставил преимущество другому водителю, когда выезжал со второстепенной дороги от корпуса 1550. В итоге врезался в «БМВ» с 51-летним жителем области за рулем, который двигался по Панфиловскому проспекту от Каменки в сторону улицы Андреевки. «Киа» после столкновения «отрикошетило» в припаркованные «Бид Ф-3» и «Опель-Астру».

В результате происшествия, уточняют в автоинспекции, пострадал и сам водитель «Киа», и его 16-летняя пассажирка.

Все пострадавшие в этих ДТП оказались в больнице.