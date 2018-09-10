«Мы победили! Спасибо, Москва!». Что Сергей Собянин пообещал делать следующие пять лет

Избирательные участки закрыты. Идет подсчет голосов. Опубликованы данные exit poll.

Спасибо за поддержку, друзья! Это — наша общая победа.

Спасибо волонтерам, доверенным лицам и членам моего избирательного штаба.

Спасибо всем, кто проголосовал за меня.

Спасибо всем, кто пришел на выборы, но отдал свой голос другим кандидатам.

Независимо от разницы во взглядах, все мы одинаково любим наш город и желаем ему добра.

Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы!

Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед.

Кардинально улучшить общественный транспорт.

Еще быстрее и удобнее предоставлять государственные услуги.

Раскрутить программу реновации.

Повысить качество образования.

Поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами.

Мы обязательно позаботимся о тех, кто в этом нуждается больше всего. Создадим комплексную систему надомного облуживания для пожилых людей и инвалидов, которым тяжело выходить из дома.

Особое внимание — благоустройству жилых районов.

Новая программа «Мой район» будет реализована одновременно во всех районах Москвы. Будем заниматься благоустройством местных улиц и парков, отремонтируем библиотеки и Дома культуры, создадим больше возможностей для занятий спортом, решим другие вопросы, о которых просят москвичи.

«Мой район» не будет каким-то формальным застывшим документом.

Наоборот, мы будем в постоянном режиме обсуждать эту программу с москвичами и на основе их пожеланий — будем вносить в нее новые мероприятия и проекты.

В конечном счете — где бы ни жил человек, в любом районе Москвы он сможет чувствовать себя комфортно.

Вместе мы сделаем Москву лучше!