Несколько боеприпасов времен Великой Отечественной обнаружил местный житель в лесопарковой зоне возле Никольского проезда напротив пансионата и пруда.
Мужчина, предположительно «черный копатель», наткнулся на боеприпасы утром в субботу, 8 сентября, и вызвал соответствующие службы.
Около 10:45 на место прибыли полиция, спасатели и кинологи с собаками. Участок оцепили и осмотрели на предмет других боеприпасов, сообщил Zelenograd.ru читатель.
Найденные боеприпасы похожи на противопехотные осколочные мины заграждения кругового поражения. Они выглядят целыми, но без взрывателей.
Вызвали саперов, которые должны идентифицировать находку, оценить степень угрозы и обезвредить боеприпасы. Саперы приехали около 12:30.
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