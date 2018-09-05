В первой половине сентября в Москве ожидаются высокие температуры воздуха. На основании этого долгосрочного предсказания Гидрометцентра столичные власти продлили купальный сезон в городе. Правда, не уточнили финальную дату. Судя по прогнозу — минимум до конца недели, а то и до середины месяца.

«До конца этой недели столбики термометров в среднем будут показывать 22-27 градусов», — говорится на сайте правительства Москвы. Соответственно, сохранятся и меры безопасности, действующие в купальный период.

Ранее синоптики «прикрыли» купальный сезон с 22 августа, то есть за десять дней до его официального завершения. Причиной были низкие ночные температуры до 10 градусов. Специалисты объясняли, что в холодные ночи вода в водоемах быстро остывает до некомфортных температур ниже 20 градусов, при которых врачи не рекомендуют купаться. А при сохраняющихся низких ночных температурах вода уже не прогревается как надо. Однако погода изменилась.

Тем временем департамент ГОЧСиПБ подвел итоги купального лета-2018. В этом году в Зеленограде зафиксировано 9 происшествий на воде: два человека утонули, семерых вытащили из воды. Что в три раза больше, чем в 2017 году: один утонул, двоих спасли. Департамент связывает «подскочившую» статистику с тем, что нынешнее лето, против прошлогоднего холодного, выдалось жарким и люди больше купались.

Оба смертельных случая в этом году произошли на Школьном озере в июне: 16 июня утонул 54-летний приезжий, 20-го в водоеме обнаружили утонувшего 34-летнего местного жителя. Основной причиной гибели мужчин стало купание в нетрезвом виде, к тому же в необорудованных местах.

А в конце июля и начале августа двое маленьких детей чуть не утонули в Черном озере, пока их родители также выпивали.

Всего в Зеленограде три зоны отдыха с купанием: Черное и Школьное озера, а также Большой городской пруд.