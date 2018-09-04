Школьник разбился насмерть при падении с высоты 22-го этажа корпуса 1113.

Несчастный случай произошел в понедельник, 3 сентября, около 16 часов. Из открытых источников известно, что погибшему 13 лет, он учился в зеленоградской школе № 852. Сообщают, что подросток на спор перелез через перила балкона, но не удержался и сорвался вниз.

Следственный комитет проверяет все обстоятельства, приведшие к трагедии.