Школьник разбился насмерть при падении с высоты 22-го этажа корпуса 1113.
Несчастный случай произошел в понедельник, 3 сентября, около 16 часов. Из открытых источников известно, что погибшему 13 лет, он учился в зеленоградской школе № 852. Сообщают, что подросток на спор перелез через перила балкона, но не удержался и сорвался вниз.
Следственный комитет проверяет все обстоятельства, приведшие к трагедии.
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