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Подросток сорвался с 22-го этажа высотки в 11-м микрорайоне 04.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Школьник разбился насмерть при падении с высоты 22-го этажа корпуса 1113.

Несчастный случай произошел в понедельник, 3 сентября, около 16 часов. Из открытых источников известно, что погибшему 13 лет, он учился в зеленоградской школе № 852. Сообщают, что подросток на спор перелез через перила балкона, но не удержался и сорвался вниз.

Следственный комитет проверяет все обстоятельства, приведшие к трагедии.

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